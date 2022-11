Lampada Soffitto: una cascata di stelle a PREZZO SUPER

La Lampada da soffitto che ti permette di creare scenari meravigliosi e luci stupende a casa tua.

Come sarebbe dormire sotto un cielo stellato? Si, ti sarà capitato in estate, nelle giornate calde e afose. Ma in inverno, lo sai bene, non è semplice. Uno sguardo al cielo stellato è sempre estasiante, ma stare tutta la notte al gelo per ammirare le stelle sicuramente non è l’ideale. Acquista subito la Lampada da Soffitto della Anten al PREZZO SUPER di 49,99 euro a cui puoi applicare anche un COUPON del 25% di SCONTO.

Questa Plafoniera è stata realizzata per creare uno scenario unico a casa tua. Uno strumento spettacolare che puoi acquistare a solo 36,80 euro.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento. In occasione del Black Friday ti sarà molto utile visti i tanti acquisti che verranno effettuati soprattutto in questo periodo.

La Lampada che donerà colori meravigliosi alle stanze di casa tua

La Anten ha progettato questa Lampada da soffitto affinché tu possa ricreare la luminosità che preferisci. La lampada può scintillare per evocare un’atmosfera di calore e romanticismo nella tua stanza. Dal telecomando puoi regolare la luminosità dal 10 al 100%, da cui puoi anche regolare la temperatura di colore e scegliere tra bianco caldo, bianco neutro e bianco freddo.

Puoi selezionare la funzione luca notturna ed attivare lo spegnimento automatico. La plafoniera ha una potenza di 20W che può sostituire benissimo la tradizionale lampada a incandescenza ed ottenere il 90% di risparmio energetico. Questa lampada è perfetta per la tua sala da pranzo, camera da letto, soggiorno o sala da pranzo. L’installazione è molto semplice e intuitiva.

Desideri ammirare anche tra le mura di casa tua un cielo stellato, nel tepore delle tue mura domestica? Acquista subito la Lampada da Soffitto in OFFERTA con il COUPON del 25%. Rendi le tue serate meravigliose.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.