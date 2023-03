Lampada LED senza fili, PERFETTA ovunque e anche IN OFFERTA!

Acquista ora su Amazon la lampada LED senza fili a soli 19 euro.

Vorresti poter disporre di una fonte di luce senza però star lì a cercare prese elettriche e sistemare cavi? Perfetto, ecco il prodotto che fa per te: si tratta della lampada LED senza fili. Adesso è disponibile su Amazon con anche un buon sconto sul prezzo di partenza. La pagherai infatti solo 19 euro.

Lampada LED senza fili: bella, comoda, touch, funzionale e anche economica!

Questa lampada puoi usarla dove vuoi, puoi tenerla sul comodino o sulla scrivania. Per accenderla è sufficiente sfiorarla grazie alla presenza di un pannello a sfioramento altamente sensibile.

Non solo puoi personalizzarla e creare così la luminosità perfetta per le tue esigenze, per esempio puoi usare una bassa luminosità come luce notturna nella camera dei bambini. Facilissima da usare, dovrai semplicemente toccare e tenere premuto “+” o “-” per selezionare la luminosità ottimale.

Sono disponibili 8 colori e 3 modalità. Puoi creare diversi effetti scegliendo il colore che preferisci in base all’atmosfera che vuoi creare. Inoltre la lampada da LED senza fili ha un timer intelligente. È possibile impostare il timer per spegnerla dopo 1, 2, 4 o 6 ore, questa si spegnerà automaticamente senza che tu sia operativo per esempio dopo che i tuoi bambini si sono addormentati.

Con una batteria di grande capacità la lampada led non ha bisogno di essere ricaricato frequentemente. Una volta completamente carica può essere utilizzato per 11-15 ore con luminosità normale o 80 ore con luminosità minima. Incluso nella confezione un cavo USB. Inoltre viene offerta una garanzia di 1 anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.