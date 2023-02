L’alleato perfetto in allenamento è questo GIOIELLINO Xiaomi (oggi a PREZZO MINI)

Su Amazon lo Xiaomi Smart Band 7 è disponibile ancora per poco a soli 45 euro

Appassionati di fitness in ascolto, non fatevi scappare l’offertona Amazon sull’alleato ideale nei vostri allenamenti. Parliamo dello Xiaomi Smart Band 7, ad oggi in promozione top con uno sconto eccezionale del 25%.

L’orologio pratico e versatile che monitora qualsiasi attività sportiva è disponibile a soli 45 euro, un prezzo piccolissimo se si considerano le sue infinite funzionalità. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uni dei punti di ritiro adibiti. Un’occasione così conveniente è più unica che rara, approfittatene subito perché gli articoli scontati stanno andando a ruba!

Xiaomi Smart Band 7: il compagno ideale per i vostri allenamenti quotidiani

Lo Xiaomi Smart Band 7 è l’accessorio che non potete non avere se amate correre o tenervi in forma con qualsiasi attività sportiva.

Il magnifico e ampio display AMOLED risalta sul polso, rendendo più facile la visualizzazione e il controllo dei comandi in dettaglio ed alta risoluzione. Grazie ai chipset di nuova generazione, la transizione da una schermata all’altra risulta anche più fluida così da garantire il massimo comfort durante gli allenamenti.

Il dispositivo supporta oltre 110 modalità sportive che aiutano a monitorare le calorie bruciate, le variazioni della frequenza cardiaca e la durata dell’allenamento. L’analisi può variare a seconda dell’età, del sesso e di altre condizioni dell’individuo, inclusi i tipi di esercizi e i carichi.

Con l’orologio fitness è possibile anche tenere sotto controllo la propria salute grazie al monitoraggio del massimo volume di ossigeno consumato per minuto e della frequenza cardiaca in tempo reale. Una vibrazione avverte immediatamente se i valori non rientrano negli standard di sicurezza. Il dispositivo monitora anche l’andamento del sonno con cura e precisione fornendo statistiche dettagliate su sonno profondo, sonno leggero e fase REM.

Oggi lo Xiaomi Smart Band 7 è in promozione top su Amazon con uno sconto eccezionale del 25%: l’offerta è limitata quindi affrettatevi per acquistarlo a soli 45 euro inclusa spedizione gratuita.

