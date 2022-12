L’accessorio perfetto per gli amanti del vino: il cavatappi elettrico Twinz’up

Il cavatappi elettrico per vino Twinz'up che ti aiuterà a stappare le tue bottiglie con facilità e praticità

Se sei un amante del buon vino, ma odi perder tempo ad aprire le bottiglie con quegli scomodi cavatappi démodé, scegli Twinz’up e il suo cavatappi elettrico. Lo trovi su Amazon, a soli 34,99€. Con il coupon speciale che il sito mette a tua disposizione, però, potrai risparmiare il 5%. Acquistalo subito, e stappa con facilità le tue bottiglie, durante le feste.

Il cavatappi senza filo Twinz’up ti permette di aprire una bottiglia di vino in 8 secondi, premendo semplicemente un pulsante. Si illumina di blu per segnalare che è in funzione e per accompagnare l’uscita del tappo. Funziona con la maggior parte delle bottiglie di vino e di tutti i tipi di tappi (sughero o plastica).

Aprire le tue bottiglie di vino non è mai stato così semplice, con il cavatappi elettrico

Il suo involucro in acciaio inossidabile gli conferisce un design sobrio e moderno. La parte traslucida rende il meccanismo visibile e si illumina grazie a un LED blu quando è in funzione. La sua base ti permette di tenerlo a portata di mano mentre si ricarica. Combina stile e praticità nella tua sala da pranzo.

La batteria di seconda generazione permette di aprire circa 30 bottiglie con una carica completa. Apri le tue bottiglie di vino bianco, rosso o rosato senza sforzo, dall’aperitivo al dolce. E’ perfetto da utilizzare anche durante le feste, per aprire con facilità il tuo vino di qualità.

Il cavatappi elettrico è provvisto di un taglia-capsula e di una base di ricarica. Questo kit completo piacerà a colpo sicuro a un amante del vino, che sia uomo o donna. Questo cofanetto è anche un regalo perfetto per tutte le occasioni speciali.

Prendi al volo l’occasione di Amazon, ed approfitta del coupon. Capodanno è alle porte: preparati a stappare con stile.