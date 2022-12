L’accessorio multitasking Vicloon: l’idea regalo perfetta per gli appassionati di vino

Vicloon ti propone l'accessorio multitasking per le tue bottiglie di vino, che fa da refrigerante, antigoccia, e aeratore

Se sei un amante del buon vino, e stai cercando un accessorio multitasking per le tue bottiglie, quello di Vicloon fa per te. Il versatile per vino in acrilico che ti permette di evitare sgocciolamenti quando lo versi, che lo lascia respirare, e che ne mantiene la freschezza. Ora, su Amazon, puoi trovarlo a soli 11,04€. Se decidi di acquistare 4 articoli, inoltre, avrai un maggiore sconto del 5%. È l’occasione giusta da prendere al volo, per regalare a te, e a chi come te ama il vino, un accessorio indispensabile. Se lo acquisti ora, lo riceverai prima di Natale.

I materiale dell’accessorio multitasking per vino sono per uso alimentare, certificati FDA, e garantiscono l’aroma puro del tuo vino. Design elegante. Facile da pulire, basta sciacquare l’asta di raffreddamento e il versatore con acqua tiepida dopo ogni utilizzo.

Scegli Vicloon e il suo accessorio pratico e funzionale per il vino

Il versatore per vino in acrilico è progettato per un controllo del flusso coerente e prevedibile ogni volta 100% privo di gocciolamenti per evitare disordine e sprechi. Piccolo e facile da riporre nel congelatore per quando necessario, mantiene il liquido bello e fresco senza la necessità di rimetterlo in frigorifero o di tenerlo in un secchiello del ghiaccio. Mantiene il vino fresco fino a un’ora.

L’aeratore integrato nel versatore di liquori consente al vino di respirare alla perfezione per il massimo sapore, esaltare il gusto e l’odore del vino. Migliora ogni bicchiere di vino. Perfetto per gli appassionati di vino e collezionisti, gli amanti del vino, l’accessorio Vicloon è una delle migliori idee regalo di Natale, ma anche per le altre feste.

Elegante e pratico, l’accessorio refrigerante, versatore e aeratore, è perfetto per gustare una bottiglia di vino senza rinunciare alla sua freschezza e al suo sapore. Acquistalo subito, approfittando della promozione Amazon. Più acquisti, più risparmi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.