L’accessorio IMMANCABILE nei vostri allenamenti a soli 25 EURO su Amazon!

Non fatevi scappare la super offerta sul tappetino da yoga antiscivolo da utilizzare sia a casa che all'aperto

Non avete tempo di andare in palestra e quindi avete deciso di dedicarvi ad un ciclo di esercizi da fare comodamente a casa? Allora non potete assolutamente farvi scappare l’offerta speciale di Amazon sul Tappetino da yoga marcato Avoalre e adatto a qualsiasi tipo di allenamento. Ad oggi è in promozione con uno sconto del 15%, quindi a soli 25,23 euro.

L’articolo è antiscivolo e pieghevole quindi potrete portarlo con voi dappertutto, che sia al parco o in vacanza. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Il Tappetino da yoga Avoalre ideale per ogni tipo di allenamento

Il Tappetino da yoga marcato Avoalre è l’accessorio immancabile in ogni tipologia di allenamento, che sia a casa o all’aperto.

La parte anteriore e posteriore sono antiscivolo a forma di punta per aumentare l’attrito e la ventosa di polpo sul retro aderisce saldamente al terreno senza il rischio di scivolare. In questo modo può proteggere la colonna vertebrale, i fianchi, le ginocchia e i gomiti, mentre vi consente di mantenere sempre l’equilibro evitando brutte cadute.

Ha un design spesso di 5 mm e lo strato intermedio è dotato di una rete che è resistente all’usura e allo strappo. Inoltre non si attorciglia e non livella per aiutare a mantenere l’equilibrio e attutire efficacemente l’impatto delle parti del corpo.

Le grandi dimensioni garantiscono un comfort totale per persone di tutte le forme e dimensioni, quindi è utilizzabile a livello universale. In più adotta un design piegato a metà: quando è chiuso l’accessorio rientra facilmente in una piccola custodia che è comoda da trasportare ed occupa pochissimo spazio in borsa o in valigia.

Che siate atleti professionisti o sportivi alle prime armi, non potete non avere il Tappetino da yoga marcato Avoalre: ad oggi è in promozione speciale su Amazon con uno sconto del 15%, quindi a soli 25,23 euro. Approfittate subito dell’offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.