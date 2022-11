La tua vasca diventa idromassaggio: TOP GADGET al 55% di sconto

Il dispositivo, facilissimo da utilizzare, è in grado di trasformare una tradizionale vasca da bagno in un'accogliente vasca idromassaggio

Il sogno della vostra vita è avere una Jacuzzi in casa ma il portafoglio non lo permette? Abbiamo il prodotto che fa per voi! Il Tappetino idromassaggio MBH di Medisana è in grado di trasformare una tradizionale vasca da bagno in un’accogliente vasca idromassaggio. Oggi su Amazon lo trovate in super offerta con il 55% di sconto!

Questo vuol dire che lo pagherete a molto meno della metà del prezzo di base, ovvero 70,99 euro anziché 157,95 euro. Un prezzo bomba per un prodotto di cui non potrete fare più a meno!

Come ottenere un rilassante idromassaggio nella classica vasca da bagno

Il Bagno di bolle d’aria MBH marcato Medisana è un dispositivo facilissimo da utilizzare in bagno per rilassarsi sognando di essere immersi in un’accogliente vasca idromassaggio. Il pacchetto contiene un tappetino morbido antiscivolo che si adatta a qualsiasi vasca da bagno con le sue dimensioni di 120 x 36 cm.

La modalità di utilizzo è semplicissima: basta stendere il tappetino nella vasca da bagno, collegare il tubo dell’aria, far entrare l’acqua calda e accendere l’apparecchio apposito. In questo modo si formano bolle d’aria che simulano l’effetto idromassaggio. Grazie alla struttura ottimizzata al rumore, il dispositivo risulta molto silenzioso ed in più è dotato di spegnimento automatico dopo 20 minuti.

Utilizzando il pannello di controllo o il telecomando a infrarossi, è possibile scegliere tra tre diverse intensità e un programma di intervalli alternati per il massaggio e la funzione bolla. In più, grazie al distributore di aromi integrato, è possibile utilizzare il bagno di schiuma anche per l’aromaterapia.

Con il Bagno di bolle d’aria Medisana avrete, quindi, tutto l’occorrente per rilassarvi e sciogliere i muscoli direttamente nella vasca di casa. Non fatevi sfuggire l’offerta super conveniente di Amazon e potrete acquistare il prodotto con uno sconto del 55%. La spedizione è completamente gratuita e la consegna può essere effettuata anche presso i punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.