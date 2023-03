La tua TV diventa “smart” con la TV Box Android in SCONTO

TV Box Android per guardare serie TV e film in streaming su qualsiasi schermo, ora a buon prezzo su Amazon.

La TV Box Android in offerta su Amazon è la soluzione ideale per trasformare la tua TV tradizionale in una Smart TV, permettendoti di accedere a tutte le principali piattaforme di streaming on-demand e goderti i tuoi contenuti preferiti.

Grazie allo sconto temporaneo del 15%, potrai acquistarla a un prezzo davvero vantaggioso.

La TV che hai sempre desiderato con la TV Box Android

Questa TV Box è dotata del sistema operativo Android 11, che assicura una navigazione fluida e stabile, ottimizzando la riproduzione di film, immagini e giochi.

Con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibili fino a 1 TB tramite HDD o 32 GB con scheda TF e SD, avrai a disposizione tutta la memoria necessaria per le tue esigenze.

Il supporto al 4K e al frame rate a 60fps ti consentirà di vivere un’esperienza di riproduzione veloce e di alta qualità.

Grazie alla porta USB 3.0, potrai trasferire facilmente file di grandi dimensioni, mentre la connettività Bluetooth ti permetterà di utilizzare cuffie e tastiere wireless senza problemi.

Il collegamento del TV Box Android alla tua TV è semplicissimo: basta utilizzare un cavo HDMI e seguire le istruzioni fornite nel manuale per la configurazione del sistema tramite il telecomando ad infrarossi in dotazione.

Assicurati di posizionare il dispositivo in una stanza con un buon segnale Wi-Fi per sfruttare al meglio tutte le sue funzionalità.

Nella confezione troverai, oltre al TV Box Android, un telecomando a infrarossi, una mini tastiera, un cavo HDMI, un manuale per l’utente e una spina per l’alimentazione.

In caso di dubbi o problemi con il prodotto, l’assistenza clienti sarà a tua disposizione per rispondere entro 24 ore.

Non perdere l’opportunità di acquistare il TV Box Android a un prezzo speciale grazie allo sconto del 15% offerto da Amazon.

Aggiorna la tua esperienza televisiva e inizia a goderti i tuoi programmi preferiti on-demand su qualsiasi schermo, approfittando di questa imperdibile offerta!

