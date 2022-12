La tua sicurezza è importante, dotati del dispositivo più adatto!

Cosa fai per proteggere la tua casa e i tuoi familiari? Di quale dispositivo di sicurezza disponi? Se ancora non hai fatto nulla in merito ti consigliamo la videocamera di sicurezza intelligente Blink Mini. Puoi acquistarla ora su Amazon ad un ottimo prezzo.

Grazie allo sconto del 34% pagherai questo prodotto solo 22,99 euro, un costo davvero irrisorio se paragonato alla importantissima funzione svolta.

Con la videocamera di sicurezza intelligente per interni Blink Mini puoi controllare cosa succede in casa tua in qualsiasi momento, sia di giorno che di notte. Un dispositivo plug-in, con video in HD a 1080p, rilevazione di movimento e audio bidirezionale. Potrai ricevere gli avvisi direttamente sul tuo smartphone ogni volta che questo rileverà rilevato un movimento e puoi anche personalizzare le zone di rilevazione in modo da poter vedere ciò che ti è di maggiore interesse.

Con la funzione Live View e l’audio bidirezionale di Blink Mini guarderai, ascolterai e addirittura parlerai con le persone, e anche gli animali domestici, che sono in casa semplicemente dal tuo smartphone. Il dispositivo di sicurezza proposto si installa in pochissimi minuti. Dovrai solamente collegare la videocamera all’alimentazione, poi connetterla al Wi-Fi e seguire le istruzioni sull’app gratuita Blink Home Monitor. Inoltre la videocamera è compatibile con Alexa, perciò associandola potrai attivare la Live View, attivare e disattivare la tua videocamera e fare molto altro, semplicemente usando la tua voce.

La confezione che arriverà a casa tua a soli 22,99 euro include:

videocamera Blink Mini

kit di montaggio con supporto

cavo USB

alimentatore di corrente.

