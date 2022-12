La tua casa intelligente con il dispositivo Echo Show 8, in super OFFERTA

Echo Show 8 dona alla tua casa un tocco tecnologico ed innovativo, grazie alle funzioni collegate ad Alexa

Resta aggiornato con i tempi, e rendi la tua casa più smart, acquistando Echo Show 8 a soli 74,99€. Con l’offerta Amazon, infatti, risparmierai ben il 42%. Non perdere l’occasione.

Questo dispositivo è l’intrattenimento per tutta la giornata, e per tutta la famiglia. Ha decine di funzioni, è pratico, comodo, leggero, ed anche elegante.

Echo Show 8 è il tuo assistente personale, interattivo e sempre connesso

Echo Show 8 si connette ad Alexa per mostrarti immagini nitide su uno schermo HD da 8”, ed offrirti un audio stereo potente. Puoi utilizzare Amazon Music, impostare timer, sveglie, sfogliare le tue foto preferite, controllare il meteo o le ultime notizie.

Inoltre, grazie al dispositivo, puoi guardare film e serie tv su Netflix e Prime Video. Una delle funzioni più utili di Echo Show è quella che ti permette di restare i contatto con i tuoi cari, facendo una videochiamata verso l’App Alexa o un altro dispositivo Echo dotato di schermo senza usare le mani. Usa la funzione Annunci per inviare messaggi vocali in tutte le stanze in cui è presente un dispositivo Echo compatibile, oppure chiama con Drop In da una stanza all’altra, proprio come se usassi un interfono.

Alexa e i dispositivi Echo sono stati progettati con diversi elementi per la protezione della privacy. Crea la tua casa intelligente, con comandi vocali o dallo schermo interattivo. Potrai controllare luci, interruttori, regolare il termostato e dare un’occhiata alle telecamere per salvaguardare la tua sicurezza e quella della tua famiglia. Il dispositivo è perfetto sia dentro che fuori, con il suo design raffinato e l’eleganza del tessuto grigio chiaro.

Scopri un nuovo modo di vivere la casa, ed acquista Echo Show 8, per una vita più smart. Approfitta ora dell’offerta Amazon, e risparmia, senza rinunciare alla qualità. Con questo dispositivo avrai la possibilità di rendere la tua abitazione più funzionale ed efficiente.