La “Sedia” ergonomica che sta SPOPOLANDO: perfetta per lo Smart Working

Come vivere lo smartworking comodamente? Sebbene ci siano diversi vantaggi nel lavoro da remoto non è facile trovare una postazione giusta in casa. Per fortuna oggi sono tantissime le soluzione a cui si può ricorrere, come per esempio la sedia ergonomica adesso disponibile su Amazon.

Non ha propriamente la forma di una sedia tradizionale ma assicura comfort e comodità mentre si trascorrono tante ore davanti al computer. Vediamo bene quali sono le caratteristiche di questa palla-sedia ergonomica.

“Sedia” ergonomica per la casa o l’ufficio

Quante volte, dopo ore trascorse ad una scrivania, ci si alza dalla propria sedia indolenziti e doloranti? Sicuramente non poche. In questi casi la colpa è della postura assunta durante lasso periodo di tempo. Nella maggior parte dei casi è proprio la sedia non ergonomica a causare questi fastidi. Perciò non solo per coloro che lavorano in smartworking, ma anche chi si reca in ufficio oppure chi studia, deve valutare attentamente tutti i vantaggi nell’acquistare questa sedia.

La sedia ergonomica proposta sebbene sia un palla possiede tutte quelle caratteristiche che la rendono, appunto, ergonomica, ovvero una seduta in grado di rispondere alle esigenze psicofisiche di chi la usa.

Questa sedia ha diametro di circa 60 centimetri, può sostenere un peso di fino a 120 chilogrammi ed è adatta a persone di statura compresa tra i 155 e i 180 centimetri. Inoltre questa palla da seduta è rivestita in similtela, quindi facile da pulire, è dotata di un anello contro il rotolio, è a prova di scoppio e presenta di una pratica maniglia per trasportarla da una zona all’altra della casa.

Disponibile in tanti colori, quali rosso, giallo, silver, petrolio diventa anche un oggetti di design in casa da abbinare a qualsiasi tipo di ambiente. Il rivestimento è rimovibile per un periodico lavaggio. nella confezione che arriverà a casa tua saranno presenti anche: una borsa in cotone 100% con cerniera, un pompa manuale a doppia azione, 2 valvole, un alzavalvole, 2 adattatori per pompa e un tubetto per sfogo aria.

Tutti coloro che hanno comprato questa palla-sedia hanno recensito il prodotto con il massimo delle stelle. Lo hanno definito ottimo per alleviare i dolori, per la comodità e l’ergonomia. Perciò comincia a lavorare e studiare comodamente anche tu, acquista adesso la palla-sedia ergonomica su Amazon.

