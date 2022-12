La scienza incontra il cioccolato: Cioccomania Clementoni, per un regalo gustoso

Clementoni Cioccomania è un gioco e un regalo perfetto per i bambini maggiori di 8 anni. Impareranno divertendosi, e mangiando

Che Natale sarebbe senza regali ai bambini? Quest’anno, scegli Clementoni, e regala il Cioccomania. Acquistalo su Amazon, e risparmierai il 21%, pagandolo solo 14,99€.

Questo divertente kit scientifico consentirà di realizzare esperimenti davvero gustosi, e applicare i principi scientifici più noti all’arte culinaria. Mai vista scienza più gustosa di questa!

Sperimenta in cucina giocando, con Cioccomania di Clementoni

I bambini potranno realizzare muffin al cioccolato, cake pops, tanti cioccolatini di forme diverse e delle uova di cioccolata da farcire con vere sorprese.

Il kit contiene un manuale-ricettario, gli ingredienti alimentari e tanti utensili: formine tagliabiscotti, pirottini in silicone e un vero termometro per alimenti. E per condividere le creazioni più golose, ci sono anche scatoline e accessori per regalarle agli amici.

L’età consigliata per il prodotto è di +8. Clementoni crea giochi ed accessori esclusivamente Made in Italy, e sono sinonimo di qualità e di garanzia. I bambini impareranno giocando, e si divertiranno imparando. Il gioco permette ai più piccoli di indossare il grembiule da pasticcere e mettersi in prima linea nella preparazione di squisiti dolcetti, capendo le regole e le leggi della cucina.

È un ottimo è valido regalo per i più piccoli, per trascinarli via dal vortice degli smartphone, dei videogames e della tecnologia in generale. Con Cioccomania, vestiranno i panni di piccoli chef, si sporcheranno le mani, creeranno qualcosa di concreto, e potranno dare sfogo a tutta la loro fantasia.

Scegli un regalo sicuro, originale e divertente, scegli Cioccomania di Clementoni, in cui scienza e gioco si incontrano, e la creatività la fa da padrone. Approfitta dell’offerta Amazon, e metti già sotto l’albero di Natale i regali per i più piccoli.