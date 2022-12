La rivoluzione per gli inestetismi della cellulite: massaggiatore anticellulite in PROMOZIONE

Il massaggiatore anticellulite HoMedics Smoothee è perfetto per riscoprire il piacere di prendersi cura del proprio corpo, in ogni momento

Smoothe è un massaggiatore anticellulite dotato di una tecnologia, che combina massaggio vacuum (aspirazione) e stimolazione elettrica muscolare (EMS). Ora è in offerta, su Amazon, a soli 67,47€. Acquistandolo subito, infatti, avrai oltre il 50% di sconto. Non lasciarti scappare l’occasione.

Il massaggio vacuum è un’antica tecnica cinese, che distende il tessuto e aumenta l’elasticità, attenuando gli inestetismi della cellulite.

Il massaggiatore anticellulite che dona elasticità alla tua pelle

La stimolazione elettrica muscolare alla quale ti sottopone questo massaggiatore di HoMedics Smoothee, consiste in impulsi elettrici alternativi, che attivano la muscolatura al di sotto dello strato di grasso, favorendo la tonificazione della massa magra.

La combinazione delle 2 azioni ottimizza il drenaggio dei liquidi, consentendo alle zone maggiormente interessate da accumulo dei grassi di recuperare in omogeneità, uniformità e levigatezza.

Per utilizzare correttamente il massaggiatore anticellulite CELL-500, si consiglia l’utilizzo di una crema o un olio che possa far scivolare meglio l’apparecchio sulla pelle, evitando che faccia attrito. Inoltre, sarebbe opportuno non esercitare un’eccessiva pressione, in quanto, se si desidera un massaggio più intenso, basta selezionare il successivo livello di suzione.

Il massaggiatore anticellulite, se usato tutti i giorni, almeno 3 minuti al giorno, inizierà a dare i risultati sperati già nella seconda settimana. Il dispositivo è ricaricabile, ed ha un’autonomia di 45 minuti.

Inoltre, è piccolo e compatto, pratico da portarlo con sé anche in viaggio. Nella confezione, troverai anche due coppette di suzione, una più grande ed una più piccola, e il cavo USB per la ricarica.

Approfitta ora dello sconto Amazon, per acquistare il massaggiatore anticellulite CELL-500 ed iniziare a prenderti cura del tuo corpo e della tua pelle.

