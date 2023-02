La Power Station per le tue giornate outdoor

L'invenzione Anker di cui non potrai più fare a meno? Il generatore solare portatile super funzionale e pratico da portare sempre dietro

Ovunque tu sia, porta sempre con te una fonte di energia. La Power Station Anker 521 è la soluzione ideale per le tue giornate fuoriporta, ed ora è in offerta su Amazon, a soli 279,99€. Un vero affare, considerando il prezzo di partenza e le prestazioni assicurate. Un generatore solare portatile pratico, ed utile, che non può mancare nello zaino delle cose indispensabili da portare con te.

Sbarazzati degli ingombranti adattatori, grazie a un unico cavo che consente la ricarica del laptop a velocità elevata. La Power Station portatile ad alta capacità eroga 256 Wh di energia, e questo consente di essere coperti per almeno un paio di giorni.

Generatore solare portatile Anker, per avere tutti i confort, anche fuori casa

Questo generatore solare portatile ha 6 porte, ovvero 2 porte CA, 2 porte USB-A, una porta USB-C e una presa per auto. Anker è un marchio di qualità, in termini di caricatori. Puoi utilizzare la Power Station come luce portatile, anche in casa, in situazioni di emergenza.

Inoltre, puoi scegliere tra la modalità risparmio energetico e non. Nel primo caso, il generatore si spegnerà automaticamente, una volta che i tuoi dispositivi saranno carichi. Nel secondo caso invece, non attivando il risparmio energetico, il generatore rimarrà accesso, e i tuoi dispositivi rimarranno stabilmente in carica.

Grazie al display a LED puoi controllare, facilmente, lo stato di carica, e tenere traccia della capacità cellulare, della corrente in ingresso e in uscita e del tempo stimato per la ricarica della Power Station. Questo fantastico dispositivo portatile è dotato di batterie LiFePO4 premium, che offrono una durata 6 volte maggiore.

Non lasciarti scappare lo sconto del 24% sul generatore solare portatile, e porta l’energia sempre con te, in ogni giornata outdoor, nei casi di emergenza, per utilizzare sempre i tuoi dispositivi, a prescindere dal luogo in cui ti trovi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.