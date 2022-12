La natura sulla tua pelle, con gli oli corpo Satin Naturel

Prenderti cura della tua pelle non è mai stato così facile, con il set oli corpo Satin Naturel, perfetto come regalo di Natale per chi ami

Il tuo corpo è la tua casa, e la tua pelle merita una cura continua e costante. Quest’anno, per Natale, scegli di affidarti al marchio Satin Naturel, e regala il cofanetto di oli corpo, adatto sia per le donne che per gli uomini, che amano prendersi cura di se stessi. Grazie all’offerta Amazon, potrai risparmiare il 13% acquistando un solo articolo, e un ulteriore 5% di sconto lo avrai acquistando ben 3 set corpo. Non perdere questa offerta vantaggiosa, e scegli l’opzione che fa per te.

I prodotti Satin Naturel sono tutti cruelty free e vegan, e dunque sostengono il pianeta e sono liberi da tutte quelle sostanze che possono danneggiare la tua pelle.

Lasciati coccolare dal set oli corpo naturale

Questo set di 5 prodotti Satin Naturel include gli oli puri, insieme al Burro di Karité Bio, per la bellezza completa di tutto il corpo. Contiene l’Olio di Ricino e l’Olio di Argan ideali per capelli sani e lucenti, l’Olio di Mandorle e l’Olio di Jojoba ottimi come crema idratante viso e il Burro di Karité per il corpo. Il perfetto equilibrio tra delicatezza e ricco apporto di nutrienti biologici.

I prodotti non sono solo naturali, ma vengono presentati anche in un modo unico ed elegante. Sono adagiati su una stoffa di raso bianca, all’interno di una confezione regalo, chiusa da un raffinato nastro rosso. Il set comprende 5 dei nostri prodotti cosmetici in pratiche confezioni (30 ml cad) da portare sempre con sé, anche in aereo, nel bagaglio a mano.

Tutti i prodotti Satin Naturel soddisfano i massimi standard di qualità e hanno ricevuto il riconoscimento “Ottimo” sul portale indipendente per consumatori Kosmetikanalyse.de. Le formulazioni Satin Naturel NON contengono parabeni, solfati, microplastiche e prodotti a base di petrolio.

Inoltre, l’azienda utilizza i flaconi in vero vetro viola per proteggere nutrienti e vitamine dalla decomposizione causata dalla luce solare. In questo modo, potrai godere di una scadenza più lunga e di un’efficacia aumentata rispetto ai prodotti in flaconi di vetro marrone o trasparente.

Non perdere tempo, ed acquista il cofanetto con gli oli corpo Satin Naturel. Quest’anno, a Natale, regala naturalezza e benessere. Affrettati, ed ordina subito il set per riceverlo in tempo.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.