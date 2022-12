La musica in testa, con il cappello bluetooth in OFFERTA

Cappello bluetooth Eversee, che ti permette di ascoltare musica, riparandoti dal freddo.

Chissà come sarebbe poter avere la musica in testa, ma non solo metaforicamente parlando. Con il cappello bluetooth Eversee, puoi scoprirlo. Ed inoltre, con lo sconto Amazon, puoi anche risparmiare il 24%, acquistandolo a soli 14,39€. Non perdere tempo, e scegli la novità per quest’anno, per i tuoi regali di Natale.

Il cappello bluetooth Eversee è realizzato in un materiale morbido e delicato per la pelle. L’auricolare Bluetooth integrato permette di godere di una musica meravigliosa. Il design elegante dell’accessorio fa sì che questo sia un regalo unico e creativo, per uomini e donne. Il cappello blueetooth Eversee ha adottato la più avanzata tecnologia Bluetooth 5.0 e le sue prestazioni sono superiori al berretto Bluetooth 4.2, in termini di stabilità della connessione, consumo energetico e qualità del suono. Può dare un tempo di riproduzione da 10 a 12 ore, il raggio d’azione senza fili è da 33 a 65 piedi.

Regala la novità, regala il cappello bluetooth Eversee

L’accessorio Eversee può regalarvi un’esperienza musicale comoda e di alta qualità. Quando si corre, si scia, si pattina, si fa un’escursione con il freddo, c’è sempre una bella musica ad accompagnarvi. Il cappello è dotato di un microfono integrato e di un auricolare hi-fi. Basta caricarlo per 1,5-2 ore, e puoi godere di 10-12 ore di musica.

I cappelli bluetooth Eversee sono realizzati in materiali polari elasticizza bili, adatti a tutte le dimensioni della testa. Possono essere lavati facilmente, a mano o in lavatrice, ricordandosi di rimuovere l’auricolare bluetooth dalla tasca del tappo musicale. E’ il regalo perfetto, unisex, che mette d’accordo ed accontenta tutti. Perfetto per qualsiasi occasione, sorprenderà chi lo riceve.

Approfitta dell’offerta Amazon, per poter acquistare il cappello bluetooth Eversee, sia per te, che per chi ami. Un gadget che non deluderà sicuramente, e che potrai sfruttare al massimo in tutta la sua utilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.