LA MIGLIORE FRIGGITRICE AD ARIA con DOPPO CESTELLO, solo OGGI a metà PREZZO!

Sconto pazzo su questa friggitrice ad aria top di gamma con doppio cestello! La stanno cercando tutti su Amazon!

Hai sempre amato le patatine fritte e le alette di pollo piccanti, ma non le cucini più in casa? Forse per via dell’odore di fritto in casa, oppure per i grassi? Se anche tu non vuoi più rinunciare al cibo fritto, da oggi c’è questa friggitrice ad aria di G3 Ferrari con doppio cestello top di gamma. La trovi con tanto di sconto pazzo! Corri, perchè ad un prezzo così basso sta per terminare!

Stavi aspettando il momento giusto in cui finalmente consumare ancora cibo fritto? Oggi, è arrivato il momento giusto che stavi aspettando da tempo. La trovi a veramente poco, con tanto di sconto del 21%. Tutto quello che dovrai fare è selezionarla ed aggiungerla al carrello. Poi al pagamento finale la troverai scontata automaticamente dal sito.

Sconto pazzo su questa friggitrice ad aria top di gamma con doppio cestello! La stanno cercando tutti su Amazon!

Non dovresti lasciarti sfuggire questa offerta davvero top su Amazon, la trovi scontata di tantissimo rispetto al suo prezzo di partenza. Un friggitrice che ti permetterà di cucinare tantissimo cibo per tutta la tua famiglia.

Questo modello scontato dispone di ben 2 zone di cottura indipendenti, con tanto di capacità totale 8 litri (4L + 4L, fino a 1800g). Possiede dei contenitori aderenti e con pratica maniglia, così da cucinare in sicurezza. Ma non solo anche un timer e temperatura regolabile.

Possiede un display digitale con ben 8 modalità di cottura: fritto, arrosto, griglia, al forno, riscalda, disidrata, tieni caldo, patatine e tantissimo altro. Grazie alla funzione AIR FRY, potrai goderti dei cibi croccanti in pochi minuti.

Non lasciarti scappare questa friggitrice ad aria davvero da paura firmata G3 Ferrari, la potrai avere a veramente poco rispetto al suo prezzo di partenza, con tanto di sconto pazzo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.