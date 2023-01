La genialata Imetec buona come il pane

Un impasto ricco anche per il mondo gluten free, grazie alla macchina per il pane Imetec, facile da usare e perfetta per diverse preparazioni

Preparati a diventare un esperto degli impasti, con questo fantastico dispositivo in offerta che ho trovato per te. Sto parlando della macchina per il pane Imetec, specializzata nelle preparazioni senza glutine. Ti sembra uno strumento da non farti scappare? Ora che conoscerai l’offerta Amazon, non perderai tempo per ordinarlo: con meno il 21%, sarà tua a soli 189,99€.

Non trovi sia davvero una genialata? Pane fresco, fatto in casa, anche per chi non può mangiare glutine. Riscoprirai il gusto delle cose fatte a meno, e ti divertirai a creare diverse specialità.

Macchina per il pane Imetec gluten free

Zero Glu Pro di Imetec ti consente di preparare impasti con farina appositamente per celiaci, così da poter far gustare il sapore del pane fatto in casa anche a chi è intollerante al glutine.

Preparare pane, ciabatte, e panini, è molto più facile di quello che si crede. Basta inserire gli ingredienti all’interno della macchina, e al resto ci penserà lei: impasta, lievita, e cuoce, tutto in maniera ottima, perché dotata di doppio livello di cottura.

Impostando il programma come meglio preferisci, potrai anche svegliarti al mattina con l’inebriante odore di pane che avvolge la tua casa. Cosa c’è di meglio dell’odore del pane caldo, appena sfornato?

Ma non è finita qui. Infatti, la macchina non si limita solamente ad impastare e cuocere il pane, ma è adatta anche alla preparazione di plum-cake e marmellate.

Ancora non ti ho convinto? Ti dico solo che l’offerta Amazon non durerà in eterno, e che un’occasione del genere va presa al volo. Se non sei pratico degli impasti, e hai poca fantasia in cucina, non temere, perché all’interno della confezione troverai anche un ricettario, che ti guiderà nelle preparazioni, fino a farti diventare un vero e proprio king (o queen) del pane.

Se il tuo intento è quello di risparmiare ancora, sappi che Amazon mette in vendita anche lo strumento come usato, ad un prezzo inferiore rispetto a quello originale di vendita. A soli 132,69€, potrai acquistare la macchina per il pane Imetec usata, ma pur sempre in buone condizioni. Sta a te scegliere ciò che preferisci, ma qualunque sia la tua scelta, scegli bene, scegli Imetec.