LA GENIALATA di LENOVO che sta facendo impazzire il WEB! SOLO OGGI offerta BOMBA!

Lenovo IdeaPad Flex 5 solo oggi, sconto pazzo! Corri su Amazon a vederlo

Una vera genialata! Un tablet che ti farà davvero innamorare a prima vista, ci credi? Oggi, abbiamo selezionato apposta per te questo pad firmato Lenovo che stravolgerà completamente il tuo stile di vita. Hai sempre voluto un tablet e un pc allo stesso tempo? Eccolo! Lo trovi in offerta su Amazon a 649€.

Non vorrai mica lasciarti scappare questa occasione unica nel suo genere? Un pad che unisce l’idea di tablet con l’idea di pc, ma in un design super moderno e super leggero. Potrai portarlo ovunque ne avrai bisogno, lo troverai con tanto di sconto del 19%. Tutto quello che dovrai fare è selezionarlo ed aggiungerlo al carrello. Al momento del pagamento finale, lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Lenovo IdeaPad Flex 5 solo oggi, sconto pazzo! Corri su Amazon a vederlo

Un tablet di altissimo livello, che può funzionare come un pc. Senza problemi, anzi, in un design minimal ed essenziale. Sta davvero facendo impazzire tutto il web, vorrai mica lasciartelo sfuggire? Corri a vederlo con i tuoi occhi su Amazon!

Questo modello scontato dispone di un display 14″ FullHD Touch. Sia IPS, glossy, con tanto di 250nits di luminosità. Così grazie a questo schermo potrai anche goderti immagini impeccabili da ogni angolazione. Un vero sogno per chi vuole vederci bene.

Dispone anche di uno storage da ben 512 GB SSD. Così potrai avere anche tutto lo spazio necessario in cui potrai archiviare tutti i tuoi documenti importanti. Sia in velocità, ma sopratutto in sicurezza. Avrai sempre tutto a portata di mano, in ogni momento e ovunque sarai.

Non lasciartelo scappare! Stanno terminando anche gli ultimi pezzi, corri su Amazon a vederlo con i tuoi stessi occhi. Potrai avere questa genialata firmata Lenovo con tanto di sconto del 19%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.