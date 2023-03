La friggitrice Russell Hobbs XXL ad un MINI PREZZO, su Amazon

Lo sconto del 15% sulla friggitrice Russell Hobbs XXL ti aspetta su Amazon: non farla attendere ancora molto!

Vuoi cucinare per tutta la famiglia ma non hai mai tempo o inventiva? Ami il fritto ma vuoi mantenere la linea? Risolvi tutti i tuoi problemi con la friggitrice Russell Hobbs XXL, ora in offerta su Amazon. La trovi, solo per oggi, scontata del 15%.

Una friggitrice ad aria grande, adatta a tante preparazioni, a grandi quantità, per accontentare tutti i tuoi invitati. Acquistala subito, e paga dopo, con le rate Amazon. La consegna è gratuita, e anche veloce, grazie a Prime.

Goditi la croccantezza del cibo senza rinunciare alla linea, con la friggitrice Russell Hobbs

8 Litri di capacità con tecnologia “Rapid Air“, per creare un turbine di aria calda a 220°c molto veloce nel cestello. Con la friggitrice ad aria risparmierai tempo ed energia, perché non ha bisogno di essere preriscaldata, come un normale forno elettrico, ma raggiunge subito la temperatura impostata.

E’ perfetta per la cottura di ogni portata, dall’antipasto al dolce, grazie ai 10 programmi preimpostati: Pesce, Patatine fritte, Pollo, Uova, Cottura, Grill, Disidrata, Scongela, Verdura, Riscalda.

Il cestino è rimovibile e lavabile in lavastoviglie, antiaderente, ed è quindi pratico. Grazie al display della friggitrice puoi selezionare una delle 7 funzioni di cottura principali per preparare i tuoi cibi. La friggitrice ad aria ti segnala tramite un segnale acustico quando la cottura ha raggiunto la metà del ciclo ed è il momento ideale di effettuare uno “shake” del cestello.

Approfitta del 47% di risparmio energetico, e sbizzarrisciti in cucina con diverse ricette, per sorprendere i tuoi invitati e riscoprire il vero gusto della cucina. La cottura ad aria è un’innovazione di cui non potrai più fare a meno.

Corri su Amazon, e prendi al volo lo sconto del 15%, prima che l’offerta scada. Un risparmio del genere, su un prodotto così pratico ed efficiente, è irripetibile.

