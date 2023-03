La FRIGGITRICE AD ARIA che non può mancare in cucina: OGGI è tua con il 40% DI SCONTO

L'offerta imperdibile è a tempo limitato quindi approfittane subito!

L’estate si avvicina ed è ora di rimettersi in forma cominciando da un’alimentazione sana ed equilibrata. A supportarci in cucina ci pensa la Friggitrice ad aria marcata Ardes, oggi in mega offerta su Amazon con uno sconto bomba del 40%.

L’elettrodomestico di cui non potrete più fare a meno è disponibile a soli 72 euro, quindi con un risparmio di quasi 50 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con spedizione anche presso uno dei punti ritiro adibiti. In più, procedendo con l’ordine, avrete accesso ad un’ulteriore promozione che vi permetterà di attivare o estendere gratuitamente il vostro abbonamento Amazon Prime per 12 mesi, oltre ad ottenere fino a 225 euro di Buoni Regalo Amazon.it. Cosa aspettate? L’occasione è imperdibile!

Friggi sano tutto ciò che vuoi con la Friggitrice ad aria Ardes

La Friggitrice ad aria marcata Ardes permette una cottura sana grazie alla frittura senza olio: tutti i vostri piatti avranno minori calorie, ma saranno ugualmente gustosi e croccanti.

Il dispositivo cuoce in maniera uniforme e rapida grazie alla tecnologia Rapid Air che permette di generare un flusso di aria calda continua. In più, utilizzando fino all’80% di olio in meno, non solo è garantito il risparmio ma in cucina ci saranno anche molto meno odori.

L’elettrodomestico è facilissimo da utilizzare grazie al pannello comandi touch con display LCD, alla maniglia antiscottatura e ai piedini antiscivolo che permettono di mantenerla sempre salda. La temperatura è regolabile da 80 °C a 200 °C: in questo modo è possibile cuocere alla griglia, friggere o arrostire qualsiasi pietanza a proprio piacimento. Inoltre, con una capacità enorme da 5 litri, vi permetterà di preparare più porzioni contemporaneamente velocizzando i tempi in caso di pranzi o cene in compagnia.

Oggi la Friggitrice ad aria marcata Ardes è in mega offerta su Amazon con uno sconto bomba del 40%. Potrete acquistarla a soli 72 euro, con spedizione gratuita compresa. Correte ad ordinarla!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.