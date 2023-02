La borraccia termica che ti dice la temperatura della tua bevanda

Bevi sostenibilmente bevande calde o fredde con la borraccia termica che ora puoi acquistare su Amazon ad un prezzo davvero piccolissimo.

Che bisogna limitare l’uso, e quindi lo spreco, di bottiglie di plastiche lo abbiamo ormai ben compreso. Se vuoi rispettare l’ambiente e risparmiare denaro ti proponiamo un ottimo prodotto: la borraccia termica con display LED che ti indica la temperatura della tua bevanda. Puoi acquistarla ora su Amazon e pagarla solamente 14,44 euro grazie ad uno sconto speciale.

Questa è proprio la borraccia termica per bevande calde o fredde di cui hai bisogno in tutte le stagioni dell’anno

Ti basterà toccare il display a LED e potrai visualizzare subito la temperatura del liquido all’interno della borraccia termica. Non sarà quindi necessario testarne la temperatura assaggiando e rischiando magari di scottarsi.

Questa borraccia, da 500 ml, è in grado di bloccare il trasferimento di calore e in questo modo mantenere calde o fredde le bevande. Questa mantiene infatti il calore del liquido al di sopra di 42° C per un massimo di 6 ore e il raffreddamento a liquido al di sotto di 10° C per un massimo di 5 ore. La parete interna della borraccia termica è realizzata in acciaio inossidabile per uso alimentare 304 e la cassa esterna è in acciaio inossidabile 204 di alta qualità e non contiene BPA. La batteria al litio di grande capacità e duratura nel tempo difatti lo schermo si spegne automaticamente quando non in uso può raggiungere una durata della batteria di 2 anni.

