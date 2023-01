La bicicletta ELETTRICA che cercavi con uno SCONTO di ben 100€

La bicicletta elettrica che sognavi ad un prezzo top solo su Amazon.

Se ti piace viaggiare in bici per le colline delle tue zone preferite, oppure per raggiungere il lavoro ogni mattina, sei nel posto giusto. Oggi, puoi trovare la bicicletta elettrica di Eleglide ad un prezzo mai visto prima. In offerta su Amazon a 1249,99€.

Se stavi cercando un’ottima bicicletta elettrica ad un prezzo imperdibile, con tanto di coupon di ben 100€. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare lo sconto ed aggiungere il prodotto al carrello, poi al momento del pagamento finale risulterà scontato automaticamente.

La bicicletta elettrica che ti regalerà momenti indimenticabili

La bicicletta elettrica di Eleglide, è il sogno di tantissime persone, soprattutto per gli amanti della mobilità sostenibile. Un ambiente più pulito, un rispetto maggiore verso ciò che ci circonda e senza utilizzare sempre l’auto.

Questa bici elettrica è in grado di sviluppare fino a 250W, capace anche di raggiungere fino a 25km/h. Un prodotto super pratico e anche molto comodo per percorrere fino a 65-70 km impostando la modalità assistita. Una modalità perfetta per tutti i tuoi lunghi viaggi.

Dai pneumatici super resistenti e anche in grado di assorbire qualsiasi tipo di irregolarità del terreno. Dotata anche di dregliatore Shimano super professionale, con tanto di ben sette marce nella zona posteriore.

Possiede anche un comodo display intelligente, il quale è in grado di mostrare sia la velocità di percorrenza e anche il livello di batteria. Potrai guidarla con ben tre modalità differenti e anche cinque livelli di pedalata assistita che potrai scegliere.

Se stavi cercando un’ottima bicicletta elettrica ad un prezzo folle, con tanto di sconto, questa fa proprio al caso tuo. Oggi, lo trovi su Amazon, un’offerta super conveniente. Potrai goderti le tue passeggiate in montagna o al mare al massimo con questa bicicletta elettrica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.