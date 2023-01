La bicicletta con potenza ELETTRICA di 40 km: AFFARE unico

Viaggia più sostenibile con questa bicicletta elettrica con tanto sconto di 70€.

Vuoi viaggiare in totale tranquillità e senza dover sempre utilizzare la tua auto? Vuoi cambiare un po’, iniziando il nuovo anno in maniera diversa, facendo anche più attività? Oggi, trovi la bicicletta elettrica di Todimart ad un prezzo folle. In offerta su Amazon a 1199€.

Se stavi cercando un nuovo modo per raggiungere il posto di lavoro, questa bici potrebbe fare al caso tuo. Oggi, la trovi ad un prezzo top, con tanto di coupon di ben 70€. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare lo sconto ed aggiungerlo al carrello di Amazon. Poi al momento del pagamento finale, il prodotto risulterà scontato automaticamente dal sito.

Basta utilizzare sempre l’auto per spostarti, oggi puoi utilizzare questa bicicletta elettrica. Un modello con tanto di pneumatici fuoristrada in gomma molto resistenti. Così potrai guidare in totale sicurezza senza preoccuparti di forare le gomme.

La sua batteria è di grande capacità, pesa circa 4 kg ed è in grado di raggiungere fino a 40-60 km. La batteria può anche essere rimossa e caricata molto facilmente. Il suo telasio è realizzato in lega di alluminio di altissima qualità. Con tanto di freni a disco anteriori e posteriori.

Questo modello possiede anche uno schermo a cristalli liquidi, con tanto di faro e spia luminosa per essere sempre sicuro quando viaggi. Molto semplice da utilizzare e anche super divertente da guidare.

Oggi, trovi questa super bicicletta elettrica ad un prezzo folle, con tanto di coupon di ben 70€. La potrai ricevere in pochi giorni, direttamente a casa tua e iniziare ad utilizzarla per raggiungere il lavoro oppure fare dei bellissimi giri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.