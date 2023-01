Con questo dirai ADDIO al sushi mediocre: pensaci TU

Che goduria il sushi, ma a volte negli “all you can eat” non troviamo qualità o sapori che ci piacciono… perché non farselo da sé? Scopri il Kit Sushi per la casa su Amazon!

Irresistibile e gustoso, il sushi (il sashimi, i nigiri, gli uramaki e non solo) ha conquistato davvero tutti! Dall’oriente con furore, precisamente dal Sol Levante, il classico rotolino di riso con alga e pesce è davvero un must-eat per festeggiare compleanni, anniversari, ricorrenze o per concedersi qualcosa di buonissimo. Eppure non sempre si trova del buon sushi nei ristoranti, soprattutto quando non si è certi della qualità e della provenienza del pesce… perché non farselo da soli allora, nell’intimità della propria cucina casalinga e magari divertirsi dandogli forme eccentriche e diverse?

Tutto questo oggi puoi farlo con il Kit Sushi per la casa: 11 pezzi fondamentali per creare sushi di varie forme e dimensioni, completo di coltello, paletta e forchettone per il riso. Facilissimi da pulire e usare, lavabili in lavastoviglie e pronti all’uso.

Crea il tuo sushi a forma di cuore per San Valentino

Per l’arrivo imminente di San Valentino, inoltre, potrai utilizzare la base per creare il rotolino a forma “di cuore”. Un’idea dolcissima per festeggiare il giorno più romantico dell’anno e per sorprendere il tuo partner con una cena casalinga ma decisamente esotica! Ovviamente avrai anche altre possibilità di forme: rotonda classica, quadrata piccola, quadrata normale, piatta e non solo. Compreso nell’acquisto ricevi anche il forchettone, la spatola e il coltello per suddividere i tuoi rotolini di pesce.

Cosa aspetti? Il prezzo è veramente interessante: solo 21,61€ grazie al coupon del 6% che puoi flaggare sulla pagina del prodotto prima di arrivare al checkout finale su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.