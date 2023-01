KIT DI SOPRAVVIVENZA PALESTRA: come tornare in forma post vacanze

Scopri un kit di accessori che renderanno il tuo ritorno in palestra meno traumatico: alcuni gadget sono davvero incredibili. Vedili tutti!

Già lo sai: è ora di rimettersi in forma! Gennaio è ufficialmente il mese in cui si tirano le somme e si comincia a guardare al futuro, precisamente… all’estate. Ecco perché è fondamentale rimettersi in forma il prima possibile e senza fretta. Sei pronto per la palestra? Ecco un kit di accessori che non possono mancare per il tuo allenamento!

Lucchetto per armadietto con impronta digitale

Non lasciare incustoditi i tuoi oggetti preziosi e non accontentarti di un armadietto chiuso senza lucchetto: con il lucchetto con impronta digitale, solo tu potrai avere accesso ai tuoi bene! Acquistalo per 26.99€

Borraccia XL da 2,2 litri con tappo a ribalta

Perfetta per la palestra e per assicurarti una corretta idratazione mentre ti alleni, questa borraccia senza BPA diventerà la tua migliore alleata per sole 16,19€ grazie al 19% di sconto.

Fasce antisudore unisex set da 3

Il sudore è sempre un problema mentre ci si allena, per non parlare del dolore intenso quando finisce negli occhi! Per evitarlo, acquista su Amazon questo set da 3 fasce antisudore e antiumidità perfette per ogni occasione.

Borsone palestra con scomparto per scarpe e tasca bagnata

Sicuramente hai già un borsone da palestra, ma il tuo ha uno scomparto porta scarpe e una borsa adatta a riporre oggetti bagnati, come quelli della piscina? Per un prezzo davvero microscopico di 29.74€ grazie allo sconto del 30% e al coupon flaggabile per un ulteriore 15% di sconto, potrai avere questo borsone super accessoriato.

Cosa aspetti? Torna in forma e prepara tutto il necessario per il tuo grande ingresso in palestra grazie a questi accessori necessari. L’estate si avvicina, fatti trovare pronto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.