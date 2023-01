INCUBO Tastiera sporca? Scopri il KIT 7 IN 1 per i tuoi gadget tech

Combatti sempre contro lo sporco in casa, e poi ti ritrovi a scrivere su tastiere piene di polvere e ad ascoltare musica con cuffiette piene di detriti e sporcizia? Cambia prospettiva con il kit 7 in 1 di pulizia per i tuoi strumenti tech.

Lo sporco, i germi e i batteri si annidano proprio là dove meno immaginiamo. Un esempio? La tastiera del tuo PC! Un coacervo di polvere, detriti, briciole e rimasugli vari che con il tempo non solo diventano un pericolo per la salute, ma portano la tastiera ad un malfunzionamento. Non solo però: hai mai pensato anche alle cuffiette auricolari? La sporcizia che si accumula sopra può finire direttamente nell’orecchio e causare infezioni, oltre ad essere decisamente poco igienico. Ecco che viene in tuo soccorso questo KIT PER LA PULIZIA degli strumenti tech 7 in 1.

Un kit perfetto e multifunzionale per pulire al meglio tastiera, telefono, auricolari, schermo e persino orologio.

Tutti i componenti del kit

Il kit 7 in 1 presenta i seguenti accessori:

Estrattore copritasti per sollevare delicatamente i tasti e pulire sotto

Mini bottiglia spray

Mini spazzola in stoffa per la pulizia degli schermi

Strumento per la multipulizia degli auricolari con spazzola in silicone per la rimozione dello sporco, spazzola per pulire lo scomparto e il case degli auricolari, mini spazzolina per pulire gli auricolari

Spazzola per pulire la polvere in mezzo alla tastiera

Strumenti di altissimo livello da portare sempre con te, in un kit assolutamente indispensabile per garantire pulizia e igiene a tutti i tuoi accessori tecnologici.

Cosa aspetti? La parte più interessante di questa offerta arriva proprio con il prezzo: solo 14.24€ grazie al coupon del 5% presente nella pagina Amazon e flaggabile prima del checkout. Acquista oggi il kit di pulizia 7 in 1 oppure regalalo ad un collega del tuo ufficio.

