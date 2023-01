Passione ORTO: con questo speciale KIT ti sentirai un contadino

Se la tua passione sono le erbe aromatiche e l'orto, anche se vivi in città, non puoi non avere questo kit per coltivare 12 erbe a un prezzo stracciato.

Se la tua passione sono le erbe aromatiche e l’orto, anche se vivi in città, non puoi non avere questo kit per coltivare 12 erbe al prezzo stracciato di sole 9.98€ su Amazon. Scopri di più.

Coltivare è una vera e propria passione… ma non tutti possediamo un terreno o un giardino in cui farlo. Con questa speciale BOX disponibile su Amazon, potrai dare il via al tuo specialissimo orto personale in casa e sentirti come un vero e proprio contadino! Il pacco risparmio contiene oltre 8700 semi di 12 varietà di erbe aromatiche conosciute, una quantità davvero sufficiente per avviare la tua coltivazione di erbe aromatiche e averle sempre fresche e a tua disposizione.

Aggiungi le erbe che hai coltivato ai tuoi piatti per migliorarne la qualità. Coltivare erbe aromatiche significa mangiare e preparare piatti salutari per la tua famiglia: potrai avere del pesto fatto in casa per la pasta, il burro all’erba cipollina per accompagnare le patate, o un condimento alla rucola per perfezionare i tacos. Nella selezione sono presenti 12 varietà di erbe da coltivare tutto l’anno, anche in cucina oppure all’aperto, resistenti alle avversità e ai diversi agenti atmosferici.

Cosa comprende la box dell’orto

Il kit comprende 12 varietà di erbe aromatiche fra cui:

il crescione dei giardini

rucola

aneto

spinaci

basilico

prezzemolo

erba cipollina

timo

lattuga

menta

coriandolo

rosmarino

Il tutto racchiuso in una splendida scatola regalo che farà felice te o gli appassionati. Che siano esperti o principianti non importa: il kit è adatto veramente a tutti, grazie anche alle istruzioni comprese al suo interno.

Ci stai ancora pensando? Tutto questo puoi averlo con uno sconto pazzesco del 38% già applicato da Amazon, che invece del prezzo di listino di 16€ ti farà pagare questo splendido kit solamente 9.98€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.