Kit Omia routine haircare: una coccola naturale sui tuoi capelli

Acquista ora su Amazon il kit Omia routine haircare con lo sconto del 37% e pagherai ben 3 prodotti meno 10 euro.

Vuoi capelli bellissimi, sani e luminosi? Usa prodotti di qualità. Ogni tipologia di capello deve essere trattato in modo specifico con prodotti specifici e soprattutto di qualità. Se anche tu desideri avere capelli non solo belli ma anche sani devi assolutamente provare il kit Omia arricchito con olio di Argan del Marocco. Acquistalo ora su Amazon con lo sconto del 37%. Pagherai il kit, che comprende 3 prodotti, solo 9,48 euro e risparmi ben 5,51 euro. In pratica è come se uno dei prodotti ti venisse regalato.

Il kit per la tua routine haircare Omia si compone di 3 prodotti tutti arricchiti con olio di Argan del Marocco:

fisio shampoo eco bio

maschera capelli

olio capelli.

Kit Omia: nutri i tuoi capelli con l’olio di Argan del Marocco.

Il kit Omia routine haircare per la cura dei tuoi capelli ha un’azione fortemente nutriente. Questo si deve principalmente all’ingrediente principale di questi prodotti che è l’olio di Argan del Marocco. Si tratta di un olio vergine che viene estratto a freddo in modo da non perderne i preziosi componenti. Si tratta di un vero e proprio concentrato di fitosteroli che nutriranno i tuoi capelli i profondità.

Ecco cosa arriverà a casa tua acquistando questo set:

il fisio shampoo eco bio con olio di Argan del Marocco, da 200 ml, dalla formula studiata specificatamente per il lavaggio frequente di capelli secchi.

con olio di Argan del Marocco, da 200 ml, dalla formula studiata specificatamente per il lavaggio frequente di capelli secchi. l’olio per capelli arricchito con olio di Argan, da 110 ml, che ha un’azione nutriente e ristrutturante, questo nutrirà e ammorbidirà i capelli in profondità. Può essere usato sia come impacco prima dello shampoo oppure come trattamento dopo lo shampoo.

la maschera, da 250 ml, che nutre, districa e ristruttura i capelli fino alle punte, tutto questo senza però appesantirli.

Usare questi prodotti nella propria routine di cura dei capelli significa avere capelli puliti, luminosi, nutriti, idratati e morbidissimi al tatto, grazie al fantastico potere nutriente e ristrutturante dell’olio di Argan del Marocco. Tutti i prodotti del marchio Omia sono privi di siliconi. In particolare la maschera, oltre che di siliconi, è anche priva di coloranti sintetici e peg, il gel è privo di alcol e profumi e contiene aloe vera per il 98%, infine lo shampoo ha lo 0% di peg e sles.

Prenditi cura dei tuoi capelli secchi con i prodotti giusti. Acquista ora su Amazon il kit Omia routine haircare con lo sconto del 37% e pagherai ben 3 prodotti meno 10 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.