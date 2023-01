Il KIT GOLOSO che è anche una splendida idea regalo

Un kit delizioso per adulti e piccini che ti insegna a coltivare erbe aromatiche partendo direttamente dal seme: un'idea regalo divertente.

Un kit delizioso per adulti e piccini che ti insegna a coltivare erbe aromatiche partendo direttamente dal seme: un’idea regalo divertente e anche educativa. Scopri di più.

Chi è che non sogna di allungare una mano e prendere direttamente da una piantina del fresco timo per aromatizzare la carne, oppure dell’origano o del rosmarino per dei legumi gustosi? Le piante aromatiche fresche, si sa, hanno tutto un altro sapore. Se vuoi divertirti a seguire tutto il processo di coltivazione di queste piantine golose, non puoi non acquistare il Kit MADRE COLTURA completo con un set di erbe aromatiche perfette per i tuoi BBQ con gli amici. Un regalo originale e divertente sia per grandi che per bambini, che ha all’interno tutto il necessario per un ottimo lavoro.

Il kit comprende 5 bustine di semi e 5 vasetti in fibra di cocco, un contenitore spray per l’acqua e anche 5 zollette di terra. Insomma, non dovrai aggiungere proprio niente per cominciare a coltivare le tue piantine.

Scopri la bellezza della coltivazione fai da te

All’interno del kit trovi i semi di:

ROSMARINO

TIMO

ORIGANO

ERBA CIPOLLINA

CORDIANDOLO

Il kit perfetto per un barbecue di gusto in compagnia. Facile e divertente, anche per bambini o inesperti. Nell’orto in casa o sul balcone. Coltiva le tue spezie sia indoor che outdoor, in 5 step: Reidrata i semini, prepara la torba, pianta i semini & innaffiali. Fatto! Una volta acquistato, scansiona il QR Code che troverai nella scatola e riceverai tutti i segreti per una perfetta coltivazione delle tue spezie, con consigli, istruzioni e indicazioni.

Ci stai ancora pensando? Il regalo perfetto è già qui: solo 19.99€ e lo riceverai a casa in pochissimo tempo grazie alla spedizione velocissima di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.