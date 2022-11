Kit Casa Intelligente: Echo Dot al 71% di sconto su Amazon

Amazon pensa alle nostre esigenze e propone il kit Casa Intelligente ad un prezzo davvero eccezionale, scontato del 71%.

La vita di tutti noi sta diventando sempre più smart e con essa anche la casa in cui viviamo e trascorriamo buona parte del nostro tempo. È tempo di stare al passo con i tempi è dotarsi dell’occorrente. Amazon pensa alle nostre esigenze e propone il kit Casa Intelligente ad un prezzo davvero eccezionale. Dal costo di partenza con il 71% di sconto puoi risparmiare ben 86,99 euro.

Il kit Casa Intelligente comprende 2 dispositivi Echo Dot, di terza generazione in tessuto color antracite, e una lampadina led smart Philips Hue White. Il prezzo proposto non si era mai visto e questo rende l’occasione da cogliere al volo immediatamente.

Con il kit Casa Intelligente la tua casa diventa smart

Avere una casa smart oggi significa ottimizzare i propri consumi energetici. Attualmente quella legata ai consumi è una nota alquanto dolente ed è fondamentale fare qualcosa per ridurli e in questo modo risparmiare denaro. Un primo passo è dato appunto dal kit Casa Intelligente che crea una vera e propria routine di risparmio energetico. Per esempio spegne le luci intelligenti e tutti i dispositivi collegati a una presa intelligente, in questo modo evita un inutile spreco di energia dei dispositivi compatibili con il kit.

E poi il kit Casa Intelligente fornisce tutti i servizi tipi di questi dispositivi ma potenziandoli ulteriormente. Consente di controllare la musica con la tua voce da tutti i tipi di app utilizzati, da Amazon Music ad Apple Music a Spotify e altri servizi musicali. L’audio che ne deriva è più ricco e potente rispetto agli altri dispositivi simili.

Inoltre risponde praticamente ad ogni tua esigenza: puoi chiedergli di riprodurre musica, di rispondere alle tue domande, di leggerti le ultime notizie, di chiamare e inviare messaggi, di dirti che tempo farà domani, di impostare sveglie e di controllare gli altri dispositivi smart presenti in casa.

Oggi è diventato impossibile fare a meno di un “aiutante” che ci semplifichi la vita di tutti i giorni. Ancora meglio se questo ci costa poco ed è possibile acquistarlo su Amazon con il 71% di sconto.

