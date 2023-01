FINALMENTE un’idea regalo ORIGINALE e MITICA: scoprila

Solito set di saponi e bagnoschiuma? Stavolta no, con questo kit per fare la birra in casa in sole 2 settimane. Scopri di più su Amazon.

Solito set di saponi e bagnoschiuma? Stavolta no, con questa super idea regalo davvero “mitica”, come direbbe un personaggio giallo ben noto nel mondo dei cartoni animati: kit per fare la birra in casa. Scopri di più.

Alzi la mano chi ama la birra: tutti? Beh, non è certo strano: la birra è una di quelle bevande che non può non accompagnare una pizza fra amici, una rimpatriata o una cenetta senza troppe pretese. C’è chi ama così tanto la birra da volerne carpire i segreti e le peculiarità, fino a… produrla in autonomia nella propria casa! Sembra impossibile? Eppure non servono grandi magazzini e distillerie per produrre una ottima Pale Ale in appena 2 settimane: con il kit di Amazon a sole 48.90€ riceverai tutto il necessario per farlo.

Brew&Share è il kit per fare la birra Pale Ale in casa All in 1: un nuovo modo di gustare la birra artigianale autoprodotta direttamente da te, in casa tua, per la tua soddisfazione e quella dei tuoi commensali. Nessun estratto o additivo: solo 4 ingredienti compongono questa gustosa esperienza.

Fermenta e servi la tua birra direttamente dal barile

All Grain Kit Pale Ale è il kit per creare una birra bionda, rinfrescante e da gustare con i tuoi amici. Grazie alla presenza di malti, luppolo, lievito e acqua, potrai avere la tua birra in sole 2 settimane – circa 4,5 litri. La confezione comprende barile con tappo, guarnizione di gomma e rubinetto, airlock, termometro digirale, mix di malto, buste di luppolo, busta di lievito, busta di solfato di calcio, busta di destrosio, valvola di pressione e manuale di istruzioni.

Ecco un’idea regalo che veramente farà parlare di sé: acquista il kit per fare la birra Pale Ale Brew & Share a sole 48,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.