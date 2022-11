Kit base scriscia LED Smart PREZZO SUPER su Amazon

Sconto del 33% per il kit base con striscia LED smart di Philips su Amazon.

Il kit base con striscia LED è l’acquisto ideale per chi ama creare delle belle atmosfera in casa. Un ambiente più accogliente e anche più smart. Oggi, troviamo il kit base striscia LED di Philips, ad un prezzo incredibile, in offerta su Amazon a soli 99,99€. Risparmiando ben 49,99€, rispetto al suo prezzo di partenza.

Per poter acquistare il kit base con striscia LED Smart di Philips, con lo sconto del 33%, basterà aggiungere il prodotto al carrello di Amazon. Poi arrivati al pagamento finale, il kit risulterà scontato automaticamente.

Rendi la tua casa più accogliente e smart con la striscia LED Philips

Se ami la smart home e l’atmosfera accogliente che solo i LED sono in grado di creare, questo prodotto fa proprio al caso tuo. Oggi, questa striscia LED Philips, si trova ad un prezzo incredibile, sconto della Black Week.

Il prodotto Philips è molto flessibile, modellabile, piegabile ed estensibile. La striscia può essere modellata fino a 10m con estensioni da 1m.

Inoltre, questo modello è facilmente controllabile direttamente dall’App Philips, tutto comodamente ovunque ci si trovi. Tutte le sue funzionalità potranno essere controllate da remoto. Si può selezionare la ricetta di illuminazione che si predigile per ogni momento della giornata. Quindi, esistono varie modalità, quella relax, quella di lettura, quella perfetta per concentrarsi e per creare delle atmosfere colorate.

Le luci Philips Hue possono essere controllate sia con l’app e sia con la voce. Infatti, il tutto è possibile grazie ad Amazon Alexa e anche a Google Assistant. Per poter accedere a tutte le funzionalità di questo sistema d’illuminazione, è strettamente necessario avere un Bridge Hue.

Il potente kit base con striscia LED smart di Philips, si trova in super offerta su Amazon a soli 99,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.