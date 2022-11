Kenwood Chopper SCONTO del 44% su Amazon

Sconto del 44% per il Kenwood Chopper su Amazon. Potente e perfetto per cucinare delle ottime insalate, salse ed intingoli.

Il robot da cucina è l’acquisto di cui ogni padrona di casa ha bisogno. Oggi, con il Black Friday in arrivo, troviamo il Kenwood Chopper, ad un prezzo mai visto, in offerta su Amazon a soli 27,99€. Risparmiando ben 22€ rispetto al suo prezzo originale.

Per poter accedere allo sconto del 44%, basterà selezionare il prodotto ed aggiungerlo al proprio carrello Amazon. Al momento del pagamento finale, l’articolo risulterà scontato auomaticamente.

Il robot da cucina di cui ogni casa ha bisogno

Un robot da cucina perfetto per cucinare ottime cose, in maniera semplice e veloce. Dal design molto semplice e minimal, di colore bianco e grigio. Perfetto per cucinare delle ottime salse, insalate ed intingoli.

Il prodotto Kenwood possiede ben due velocità per poter controllare il tasso di triturazione quando si prepara una pietanza. Ma contiene anche un controllo ergonomico tramite una sola mano, basterà spingere verso il basso.

Inoltre, possiede un motore molto potente da ben 500W, il quale assicura dei risultati stupefacenti. Il prodotto viene venduto anche con una ciotola da 0,5 litri con sistema di ben quattro lame. Perfette per poter tritare molte erbe, verdure e anche cipolle. Easy Chop è anche dotato di un attacco perfetto per la maionese.

Il robot è anche molto sicuro, in quanto possiede un gancio antiscivolo perfetto per poter mantenere la ciotola ferma e stabile sul piano cucina. Un interblocco molto sicuto ed un cavo per poter riporre la ciotola in maniera ordinata. La pulizia del prodotto è molto semplice e non richiederà molto tempo, si smonta facilmente e può essere messa anche in lavastoviglie.

Il potente Kenwood Chooper, oggi, lo troviamo ad un prezzo mai visto, in super offerta su Amazon a soli 27,99€, invece che 49,99€. Inoltre, per tutti gli utenti Prime, sarà garantita una consegna veloce e anche senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.