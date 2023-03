Ispeziona da cima a fondo la tua auto con l’Endoscopio per Auto in OFFERTA

Endoscopio per Auto per le ispezioni più profonde dei componenti della tua vettura, ora in promozione su Amazon.

Un Endoscopio per Auto è uno strumento indispensabile per chi vuole diagnosticare e risolvere problemi all’interno del proprio veicolo o di elettrodomestici in casa.

Grazie alla promozione attuale su Amazon, potrai acquistare questo utile dispositivo con uno sconto del 15%, risparmiando ben 14€ sul prezzo originale.

Osserva con precisione i componenti della tua auto con l’Endoscopio per Auto

Dotato di una telecamera a doppio obiettivo, l’Endoscopio per Auto ti offre un ampio angolo di visione senza la necessità di montare uno specchietto laterale.

Premendo il pulsante “FOV 70“, potrai ottenere un angolo visivo ancora più ampio, ideale per ispezionare spazi ristretti.

Il display LCD grandangolare da 4,3″ ti permetterà di osservare immagini di alta qualità da 2.0 mp e video fluidi in Full HD 1080p.

Le 7 luci LED regolabili assicurano una visione chiara in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la batteria ricaricabile con cavo USB offre un’autonomia di circa 4 ore.

Grazie al chip 2nd CMOS, otterrai un frame rate stabile e un rapido passaggio tra la fotocamera frontale e quella laterale.

La telecamera ruotabile di 180° e il cavo semirigido da 5 metri piegabile ti permettono di accedere facilmente anche agli angoli più difficili.

L’Endoscopio per Auto è uno strumento fondamentale per la manutenzione meccanica del tuo veicolo e per controllare gli elettrodomestici in casa.

Con l’acquisto di questo dispositivo, potrai individuare e affrontare una vasta gamma di problemi nel tuo veicolo, assicurandoti un’auto più sicura e affidabile.

Non perdere questa opportunità di acquistare un Endoscopio per Auto a un prezzo vantaggioso.

Approfitta della promozione su Amazon e ottieni uno sconto del 15% sul prezzo di listino, per avere un prodotto di alta qualità a un costo accessibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.