iRobot Roomba: PREZZO BOMBA su Amazon

Preparati a goderti la serenità di una casa sempre super pulita e ordinata! Acquista ora su Amazon iRobot Roomba e risparmi ben 120 euro.

Aspira e lava quando vuoi e tutte le volte che vuoi con un’efficienza unica. Tutto questo è iRobot Roomba, l’elettrodomestico che ti permettere di avere superfici sempre pulitissime senza che tu muova un dito, devi solo avviarlo il resto lo farà in totale autonomia. Abbiamo scovato per te un’offerta davvero conveniente, difatti se lo acquisti ora su Amazon potrai usufruire di uno sconto speciale del 30% e in questo modo risparmiare ben 120 euro.

iRobot Roomba prodotto 2 in 1, aspirapolvere e lavapavimenti, pulizia personalizzata, gestione da remoto o mediante assistente vocale

iRobot Roomba non ha bisogno di troppe presentazioni perché il nome e le prestazioni di questo elettrodomestico sono ben note. iRobot vanta oltre 30 anni di esperienza e innovazione nel mondo della robotica e oltre 30 milioni di robot domestici venduti in tutto il mondo. Il grande vantaggio è che oggi puoi acquistarlo ad un prezzo scontatissimo alla portata di tutti.

iRobot Roomba garantisce un’aspirazione efficace di polvere, sporco e detriti da pavimenti e tappeti grazie ad una spazzola a V e due spazzole laterali. In più è dotato di 2 diverse modalità di aspirazione.

Il sistema di navigazione intelligente con spostamento in linea retta utilizza sensori di riconoscimento del pavimento per pulire in modo logico e mirato seguendo percorsi precisi. Il sistema di lavaggio utilizza un panno in microfibra con una speciale struttura scanalata. Inoltre puoi personalizzare la pulizia con 3 diverse modalità di lavaggio a seconda di ciò che devi pulire.

Ma non finisce qui perché questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è in grado di imparare le tue abitudini e suggerirti, di conseguenza, i programmi migliori basandoli sulle tue specifiche necessità. Difatti grazie alla tecnologia intelligente iRobot OS memorizza le tue routine e pulisce in funzione del tuo stile di vita. Per esempio può suggerirti pulizie extra per mantenere la casa sempre pulita come durante il periodo della muta del pelo degli animali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.