Continuano le FOLLIE Amazon: iRobot Roomba SCONTATISSIMO

Un nome, una garanzia: c’è davvero qualcuno che non conosce l’iRobot Roomba? Oggi lo trovi su Amazon con il 17% di sconto e quasi 100€ in meno dal prezzo di listino. Scopri di più nell’offerta.

Le feste stanno finendo: hai avuto parenti, amici, bambini, nipotini… e ora la casa ha davvero bisogno di una bella ripulita. Come se non bastasse, nessuno ti ha regalato il robot aspirapolvere che tanto desideravi. Una bella notizia c’è: non hai bisogno di Babbo Natale quando c’è Amazon! Irobot Roomba l3+552 è in super offerta al 17% di sconto, e lo paghi solo 380€. Compatibile con assistente vocale, dotato di tecnologia Imprint, con due spazzole in gomma multisuperficie e suggerimenti personalizzati. Ma c’è di più.

iRobot Roomba i3+ è davvero eccezionale. Combina sensori intelligenti e un potente sistema di pulizia in 3 fasi che, muovendosi con agilità e intelligenza, è in grado di pulire in profondità i tuoi pavimenti. Tu non dovrai fare davvero nulla, complice anche la app iRobot Home per la mappatura e il riconoscimento delle stanze.

Dimenticati di passare l’aspirapolvere: fa tutto da solo!

Il robot aspirapolvere Roomba i3+ impara dalle tue abitudini e programma automaticamente le pulizie in base al tuo stile di vita. È anche in grado di svuotarsi autonomamente quando ha finito, così non devi più preoccuparti di passare l’aspirapolvere per mesi. Con l’acquisto riceverai:

1 robot aspirapolvere

1 stazione di ricarica con svuotamento automatico Clean Base

2 sacchetti per lo svuotamento AllergenLock

1 filtro aggiuntivo

1 cavo di alimentazione

Cosa aspetti? Approfitta delle quasi 100€ di sconto e acquista grazie al 17% in meno iRobot Roomba L3 a sole 380€ invece di 461€. Un regalo stupendo per te o per chi ha bisogno di sostituire il suo vecchio aspira pavimenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.