iRobot Roomba 692 non è mai costato così poco: offerta imperdibile

Una vera e propria rivoluzione, in fatto di pulizie domestiche, quella operata da ormai oltre 30 anni da iRobot Roomba. Il robot aspirapolvere è ora disponibile su Amazon al 40% di sconto. Dal prezzo di partenza di 299,00 euro oggi ti costa solo 179,99 euro, questo significa che risparmi ben 119 euro. Si tratta del minimo storico, un prezzo mai registrato nella vendita di questo robot domestico, un’offerta a dir poco imperdibile.

Gli oltre 30 milioni di prodotti venduti in tutto il mondo sono la garanzia che iRobot Roomba 692 è affidabile e ti semplifica la vita di tutti i giorni pulendo casa meglio di come lo faresti tu e soprattutto facendoti risparmiare tempo e risorse.

Perché acquistare iRobot Roomba

Sebbene, quindi, non abbia bisogno di troppe presentazioni vediamo nel dettaglio tutte le sue caratteristiche. iRobot Roomba 692 è adatto alla pulizia delle classiche superfici presenti in casa, quali i pavimenti ovviamente di qualsiasi genere essi siano. Ma soprattutto se ne consiglia l’impiego sui tappeti, in genere difficili da trattare con i normali aspirapolvere. Grazie alle sue spazzole multi-superficie questo robot domestico riesce a catturare praticamente qualsiasi cosa. Dalla polvere più sottile ai detriti di più grandi dimensioni niente avrà più scampo.

L’aspirapolvere iRobot Roomba 692 con il suo sistema di pulizia in 3 fasi, è estremamente preciso, si insidia sotto e intorno ai mobili e si muove lungo i bordi delle pareti, non lasciando nessun centimetro della casa indenne al suo passaggio.

Si gestisce tramite il proprio smartphone ma ciò che lo rende davvero unico, grazie alla connessione Wi-Fi, è la possibilità di gestirlo semplicemente parlando. Difatti è compatibile sia con Alexa che con Google Assistant. Inoltre iRobot Roomba 692 memorizzare la tua routine e le tue abitudini di pulizia e di conseguenza ti suggerisce i programmi che sono più adatti al tuo stile di vita.

L’offerta purtroppo è limitata nel tempo, proprio per questo non puoi assolutamente lasciartela sfuggire. Approfitta adesso dello sconto del 40% solo su Amazon e acquista iRobot Roomba 692 all’imperdibile prezzo di 179,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.