Una carezza al pianeta: IPHONE 11 perfetto e ricondizionato

Sostituisci lo smartphone in maniera rispettosa nei confronti del pianeta: acquista su Amazon un iPhone 11 ricondizionato. Scopri di più.

Se è arrivato il momento di sostituire il tuo smartphone, fallo in maniera consapevole e rispettosa nei confronti del pianeta: acquista su Amazon un iPhone 11 perfetto, rosso fiammante, e ricondizionato. Scopri di più.

Inutile girarci intorno: i prodotti informatici, che siano computer o smartphone, sono altamente inquinanti. Non solo nel processo di smaltimento, ma iniziando proprio dal processo di creazione: nuovi materiali, nuova forza lavoro, consumi di energia… tutto ciò per il pianeta non è certo un bene, ma si sa quanto ormai avere uno smartphone sia necessario. Da oggi però puoi fare una scelta consapevole per te e per l’ambiente, acquistando il nuovo smartphone che desideri ricondizionato!

I prodotti Amazon Renewed sono prodotti elettronici – come nel caso di questo splendido Apple iPhone 11 da 64GB – usati ma perfettamente funzionanti, controllati e garantiti da Amazon stesso, che si pregiano del marchio “Climate Pledge Friendly” a dimostrazione di quanto significhi acquistare un prodotto del genere.

Condizioni eccellenti con garanzia Amazon Renewed di 1 anno

Il sistema Amazon Renewed ti garantisce un prodotto di alta qualità ricondizionato e professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati Amazon. Pur non avendo certificazione Apple, è garantito da Amazon stesso per un supporto rapido e per la risoluzione di ogni problema. Puoi sostituirlo o rimborsarlo entro 1 anno dal ricevimento, e incluso nel prezzo avrai:

strumento di rimozione SIM

spina certificata CE

cavo certificato MFI

Le cuffie e la SIM card non sono incluse. Acquistando iPhone 11 da 64GB con Amazon Renewed garantirai un prolungamento della durata della vita di questo prodotto, riducendo gli sprechi elettronici, spendendo molto meno, e potendo così testare la qualità di questo servizio di cui ti innamorerai.

Cosa aspetti? Acquista subito iPhone 11 Rosso da 64GB a sole 429€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.