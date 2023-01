iPhone 11 ricondizionato: OCCASIONE IMPERDIBILE su Amazon

Cambia il tuo vecchio smartphone e acquista ora su Amazon questo iPhone 11 ricondizionato nel colore rouge ad un prezzo più che conveniente

Il marchio iPhone è da sempre sinonimo di grande qualità e non ha assolutamente bisogno di alcuna presentazione. Le prestazioni degli smartphone progettati da iPhone sono difatti ampiamente note e riconosciute da tutte. Abbiamo scovato per te un’occasione davvero imperdibile ora disponibile su Amazon: un iPhone 11 ricondizionato nella tonalità rouge ad un prezzo davvero super.

Puoi averlo come nuovo, completamente funzionante, dalle condizioni eccellenti e dal design unico e inconfondibile pagandolo solo 447,00 euro. E poi questo prodotto è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno.

iPhone 11 ricondizionato Rouge: tutto quello che devi sapere su questo smartphone

L’iPhone 11 ricondizionato proposto, nel particolare colore rouge, ha una memoria di 128 GB e un display Liquid Retina HD LCD all‑screen Multi‑Touch da 6,1 pollici con tecnologia IPS. Si tratta di uno smartphone resistente alla polvere e anche all’acqua (profondità massima di 2 metri fino a 30 minuti). Presenta una doppia fotocamera da 12 MP con ultra‑grandangolo e grandangolo e fotocamera frontale TrueDepth con modalità verticale, video 4K e slow motion.

E poi ci sono Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay. Sono anche disponibili: la modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e il controllo della profondità. Non solo è possibile utilizzare un’illuminazione ritratto con sei diversi effetti, ovvero naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro bianco e nero e high key bianco e nero.

In quanto prodotto ricondizionato questo iPhone 11 è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito dai fornitori qualificati di Amazon. Le sue condizioni esterne sono eccellenti e non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri. Gli accessori venduti insieme a questo smartphone sono compatibili e perfettamente funzionanti. Nella confezione che riceverai a casa troverai:

uno strumento di rimozione della SIM

un caricabatterie

un cavo di ricarica.

Infine questo prodotto è idoneo alla sostituzione o, in alternativa, al rimborso entro 1 anno dal ricevimento se non funziona come previsto grazie alla garanzia di Amazon Renewed.

Cosa aspetta? Cambia il tuo vecchio smartphone e acquista ora su Amazon questo iPhone 11 ricondizionato nel colore rouge ad un prezzo più che conveniente.

