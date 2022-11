iPhone 11 ricondizionato: la scelta ECO super conveniente

Offerta imperdibile per iPhone 11 su Amazon, la versione ricondizionata costa davvero poco ed è un vero affare eco-friendly.

Non sai cosa regalarti a natale? Prendi l’offerta al balzo ed acquista l’iPhone 11 ricondizionato su Amazon, a soli 449,99€. L’iPhone, con 128 GB di memoria, è bianco, in condizioni eccellenti, e completamente funzionante.

Non si deve concepire la parola “ricondizionato” come “vecchio”, ma bisogna vederla come un’occasione per avere un ottimo prodotto ad un buon prezzo. 6.1 pollici, riconoscimento facciale, l’iPhone 11 ricondizionato, in offerta su Amazon, ha tutte le funzionalità di un classico iPhone. Con questo acquisto, avrai la possibilità di risparmiare 29,81€ in confronto al prezzo di partenza.

L’acquisto di uno smartphone rigenerato è una scelta davvero eco-sostenibile. I dispositivi ricondizionati hanno un impatto ambientale notevolmente inferiore rispetto ai modelli nuovi di fabbrica, oltre a rappresentare un gran risparmio per chi li acquista.

Acquista un iPhone ricondizionato: risparmi e aiuti l’ambiente

Nella scatola, troverai uno strumento di rimozione SIM, un caricabatterie e un cavo di ricarica.

Questo prodotto è idoneo alla sostituzione o al rimborso entro 1 anno dal ricevimento se non funziona come previsto. Il sigillo di impermeabilità per i telefoni ricondizionati non è garantito.

Il prodotto ricondizionato ha tutte le funzionalità e le qualità di un’iPhone nuovo di zecca: resiste alla polvere e all’acqua (2 metri fino a 30 minuti); possiede un sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps; ha una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion; possiede Chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione.

Con l’iPhone 11 ricondizionato, in vendita su Amazon, potrai rispettare l’ambiente senza fare rinunce, acquistando un prodotto pari al nuovo, ripristinato completamente, ed economicamente molto più accessibile. Non lasciarti sfuggire questa imperdibile occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.