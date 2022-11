iPhone 11 ricondizionato in OFFERTA: scelta economica ed eco-friendly

iPhone 11 ricondizionato rouge, da 128 Gb: approfitta del super prezzo Amazon

Senti odore di affare? Amazon ha creato un’occasione da far venire l’acquolina in bocca. A soli 439,00€, potrai acquistare un iPhone 11 ricondizionato rouge, da 128 Gb. Non farti scappare l’occasione, ed affrettati.

Il prodotto è ricondizionato, è completamente funzionante e in condizioni eccellenti. Coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno.

L’iPhone 11 ricondizionato è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. Non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri. Avrà una batteria che supera l’80% di capacità rispetto al nuovo.

Scegli il risparmio, scegli l’ambiente con gli articoli ricondizionati

Gli accessori potrebbero non essere originali, ma saranno compatibili e perfettamente funzionanti. Il prodotto potrebbe arrivare in una scatola generica. Avrai a disposizione uno strumento di rimozione SIM, un caricabatterie e un cavo di ricarica.

Scegliere un prodotto ricondizionato, vuol dire scegliere l’ambiente. Ricondizionato non vuol dire vecchio, o in pessime condizioni, anzi. Passano alla procedura di vendita, solo i prodotti che sono stati testati e verificati. In questo modo, non acquistando un prodotto nuovo di zecca, bensì ricondizionato, ci sarà un minore impatto ambientale. Ciò accade perché si andranno a risparmiare metalli preziosi adoperati per la produzione degli smartphone.

L’iPhone 11 ricondizionato è un vero e proprio iPhone, con tutte le caratteristiche e le funzionalità di quello originale, perché è originale. Bisogna, solamente, entrare nell’ottica che tutto ciò che è ricondizionato è un qualcosa di rinnovato. Amazon ti permette di acquistare il tuo iPhone ad un prezzo imbattibile: in questo modo si prenderanno due piccioni con una fava. Da un lato, si danneggerà meno l’ambiente, e dall’altro si danneggeranno meno le tue economia, perché avrai risparmio assicurato.

Approfitta dell’offerta Amazon, ed acquista l’iPhone 11 ricondizionato rouge, per essere alla moda, e in totale rispetto del mondo che ci circonda.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.