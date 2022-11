iPhone 11 ricondizionato: BLACK FRIDAY eco-friendly

iPhone 11 ricondizionato 128 GB, per un impatto ambientale minore

Il natale è vicino, e il BLACK FRIDAY ti dà l’opportunità di fare un regalo con i fiocchi. Con lo sconto del 13%, avrai un iPhone 11 ricondizionato a soli 527€. Non lasciarti scappare questa fantastica occasione che ti offre Amazon.

Per ridurre l’impatto ambientale, iPhone 11 non include più un alimentatore o EarPods. Utilizza l’adattatore di alimentazione Apple e le cuffie esistenti, oppure acquista questi accessori separatamente. L’iPhone 11 è di 128 GB, ed ha un display liquid retina HD da 6,1″.

iPhone 11 ricondizionato da 128 GB in offerta

L’iPhone 11 ha doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps. Inoltre, ha fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion.

Probabilmente, non sei molto attratto dall’idea di acquistare un prodotto ricondizionato, perché credi che possa essere qualcosa di seconda mano con poco valore. In realtà, però, comprare un’iPhone 11 ricondizionato è un’ottima scelta. I cellulari ricondizionati funzionano perfettamente, sono come nuovi. Prima di essere venduti, vengono controllati e testati da mani esperte. Oltre che risparmiare in fatto di prezzo, con un prodotto ricondizionato puoi far sì che ci sia un impatto minore sull’ambiente. Se sempre più persone scelgono smartphone ricondizionati, lo sfruttamento di risorse naturali rare diminuirà.

Fai del bene al Pianeta, ed aiuta a risparmiare metalli preziosi e terre rare, e a non immettere nell’ambiente un’importante quantità di C02.

Il dispositivo viene rigenerato e riportato al suo stato “iniziale”. Viene poi effettuata nuovamente una verifica completa, al fine di garantire l’assenza di difetti non riscontrati durante i test. Il perfetto funzionamento è quindi garantito al 100%, senza problemi. Si utilizzano solo ricambi originali Apple per assicurare il massimo delle performance.

Acquista e risparmia, con l’iPhone 11 ricondizionato, e rispetta le tue economie e l’ambiente. Corri su Amazon, prima che il Black friday finisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.