iPhone 11 Pro ricondizionato ad un PREZZO SUPER su Amazon

Cosa aspetta? Cambia il tuo vecchio smartphone e acquista ora su Amazon questo iPhone 11 Pro ricondizionato ad un prezzo più che conveniente.

Il marchio iPhone non ha bisogno di troppe presentazioni perché le sue prestazioni sono ampiamente note e riconosciute da tutte. Oggi puoi acquistare su Amazon un iPhone 11 Pro ricondizionato ad un prezzo davvero super.

Il prezzo iniziale era di 571,40 euro ma grazie allo sconto del 6% puoi averlo a casa tua uno smartphone come nuovo, completamente funzionante, dalle condizioni eccellenti e dal design unico e inconfondibile pagandolo 534,90 euro risparmiando 36,50 euro. Questo prodotto è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno.

iPhone 11 Pro ricondizionato: tutto quello che devi sapere su questo smartphone

L’iPhone 11 Pro ricondizionato proposto, nel colore grigio siderale, ha una memoria di 256 GB e un display da 5,8 pollici. Si tratta di uno smartphone resistente alla polvere e anche all’acqua (profondità massima pari a 4 metri fino a 30 minuti). Presenta un Sistema a tripla fotocamera da 12MP con funzioni di: ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo. Dotato di modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps.

La fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto consente poi di registrare video 4K anche con funzione e slow‐motion. Sono poi presenti il Face ID per un’autenticazione sicura e anche la comodità di Apple Pay per pagare in qualsiasi negozio senza dover per forza avere con te tue carte di credito. Inoltre dispone di Chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione

In quanto prodotto ricondizionato questo iPhone 11 Pro è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito dai fornitori qualificati di Amazon. Le sue condizioni esterne sono eccellenti e non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri. Gli accessori venduti insieme a questo smartphone sono compatibili e perfettamente funzionanti. Nella confezione che riceverai a casa troverai:

uno strumento di rimozione della SIM

un caricabatterie

un cavo di ricarica.

Infine questo prodotto è idoneo alla sostituzione o, in alternativa, al rimborso entro 1 anno dal ricevimento se non funziona come previsto grazie alla garanzia di Amazon Renewed.

