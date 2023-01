iPad Apple ricondizionato: la scelta eco sostenibile migliore

Perché affannarsi ad acquistare un prodotto nuovo, quando puoi averne uno pari al nuovo ma nel rispetto dell’ambiente? Scopri iPad 9.7 su Amazon in offerta grazie alla sua anima rigenerata.

A lavoro, a scuola, per la scuola, per lo svago, per tutto ciò che vuoi: un tablet è sempre una risorsa preziosa, se è un iPad lo è ancora di più. Se ne desideri uno da molto tempo ma sei sempre stato indeciso sull’acquisto per il prezzo o perché non vuoi contribuire ad aumentare la produzione massiva di tecnologia che ormai investe il nostro pianeta, la soluzione sono i prodotti AMAZON RENEWED. Prodotti ricondizionati e pari al nuovo, come nel caso di questo iPad di 6 generazione da 32GB con WiFi di colore grigio siderale, che si pregia anche del marchio Climate Pledge Friendly.

I prodotti ricondizionati sono un vero e proprio toccasana per l’ambiente: evitano di mandare ai produttori la richiesta di una nuova fornitura di materiali, che inquinano e pesano sull’ecosistema, e tutti in questo modo possono avere un prodotto praticamente nuovo – garantito e testato da Amazon- senza impattare in alcun modo.

Le caratteristiche dei prodotti ricondizionati

Il prodotto è ricondizionato, è completamente funzionante e in condizioni eccellenti. Coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno.

Il prodotto ricondizionato è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. Non è certificato da Apple.

Il prodotto è in “condizioni eccellenti”. Non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri.

Il prodotto avrà una batteria che supera l’80% di capacità rispetto al nuovo.

Gli accessori potrebbero non essere originali, ma saranno compatibili e perfettamente funzionanti. Il prodotto potrebbe arrivare in una scatola generica.

Questo prodotto è idoneo alla sostituzione o al rimborso entro 1 anno dal ricevimento se non funziona come previsto.

Non attendere oltre: fai tuo questo iPad ricondizionato a soli 222,88€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.