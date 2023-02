iPad 10,9 da 64GB: il PREZZO CALA di TANTO, corri su Amazon!

Apple alert: solo oggi l'iPad 10,9 da 64GB, sconto pazzo! Corri su Amazon

Non ci crederai mai, se corri adesso su Amazon potrai vederlo con i tuoi stessi occhi. Potrai avere tra le tua mani un tablet da sogno dal colore azzurro cielo. Abbiamo tutto ciò che hai sempre sognato, troverai l’offerta di Apple per l’iPad 10,9 da 64GB. In offerta su Amazon a 549€.

Non penserai mica che sia uno scherzo? Perchè è tutto vero e potrà essere tuo in pochissimo tempo. Se hai sempre sognato un iPad firmato Apple, oggi è il momento giusto. Lo troverai con tanto di sconto del 7%. Tutto quello dovrai fare è selezionarlo ed aggiungerlo al carrello, poi al momento del pagamento finale lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Non attendere ancora altro tempo, si tratta di un’offerta super limitata e anche a cui non potrai resistere. Un iPad nuovo di pacca, color azzurro cielo, sarà fra le tue mani.

Questo modello scontato dispone di un incredibile display Liquid Retina da ben 10,9 pollici. Con tanto di True tone disponibile. Dispone anche di una fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo e anche un’inquadratura automatica da paura.

Possiede anche il tanto amato Touch ID perfetto per garantirti l’autenticazione sicura e anche l’Apple Pay. Potrai anche connettere i tuoi dispositivi con la porta USB-C. Si tratta di un dispositivo con una durata di batteria ottima, perfetta per durare tutto il giorno. Potrai collegarci anche un’Apple Pencil.

Non attendere ancora troppo tempo, corri adesso su Amazon a provare questo iPad unico firmato Apple. Lo troverai con tanto di sconto del 7%, dal colore azzurro cielo, perfetto per qualsiasi tipo di occasione. Potrai utilizzarlo per ogni riunione di lavoro e per effettuare delle ottime videochiamate con amici e parenti lontani.

