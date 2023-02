Accendi la luce…con la tua voce: MENO DI 30€ per interruttore SMART

Perché accontentarsi di un semplice interruttore quando puoi averne uno smart a meno di 30€? SONOFF è l'interruttore touch comandabile anche vocalmente.

Perché accontentarsi di un semplice interruttore quando puoi averne uno smart a meno di 30€? SONOFF è l’interruttore touch comandabile anche vocalmente. Scoprilo su Amazon.

“Alex, accendi la luce! Google, spegni la camera da letto”. Ebbene sì, non è fantascienza ma è realtà con l’interruttore intelligente SONOFF touch T2. Solo 29.99€ per trasformare la tua casa in una piccola astronave reattiva, intelligente e soprattutto smart. Con l’interruttore intelligente puoi controllare da remoto la luce della tua abitazione anche quando non sei fisicamente in casa, attraverso l’app dedicata SONOFF compatibile con iOS e Android senza limiti di distanza. Puoi preimpostare dei timer o degli orari per decidere già in anticipo quando accendere o spegnere le luci della tua casa.

L’interruttore WiFi SONOFF T2US1C è compatibile con Amazon Alexa (Amazon Echo/Echo Dot/Amazon Tap) e Google Home Assistant. Ti consente di utilizzare la tua voce per controllare comodamente i tuo dispositivi domestici senza mani… una vera e propria rivoluzione!

Tutti i motivi per acquistare un interruttore della luce smart

Oltre ad essere esteticamente bellissimo, l’interruttore della luce smart è touch e si rovina molto meno rispetto a un canonico interruttore. Puoi toccarlo ancora meno del previsto grazie al comando vocale, ma soprattutto puoi impostare dei timer efficaci per controllare l’accensione e lo spegnimento della luce in stanze specifiche, come ad esempio quella dei bambini, la cucina, il bagno e non solo. L’installazione è davvero semplicissima, e potrai acquistarne più di uno per creare dei pattern pattuiti di accensioni e spegnimeno fra i vari dispositivi.

Ci stai ancora pensando? Acquista l’interruttore smart intelligente per sole 29.99€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.