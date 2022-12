Interruttore luce con controllo vocale: MEGA COUPON SCONTO

Un interruttore intelligente, controllabile vocalmente: scopri l’interruttore WiFi Aigostar con il 60% di sconto su Amazon.

Un interruttore intelligente, controllabile vocalmente con i maggiori assistenti vocali e con tante funzioni di accensione e spegnimento remoto: scopri l’interruttore WiFi Aigostar con il 60% di sconto su Amazon.

Immagina di entrare in casa e dire “Alexa, accendi la luce” oppure “Hey Google, spegni la luce”. Ogni tuo desiderio diventa un ordine… smart, con l’interruttore luce con controllo vocale e gestione da remoto Aigostar. Gli interruttori intelligenti possono sostituire direttamente gli interruttori tradizionali e le luci ordinarie, e il tutto può essere gestito comodamente da un’applicazione dedicata che ti permetterà di controllare anche da remoto accendimento e spegnimento degli interruttori. Una garanzia di sicurezza sotto molti punti di vista: non solo l’interruttore è ignifugo e certificato CE, ma poter accendere le luci quando non si è in casa porta eventuali ladri e malintenzionati a non avvicinarsi alla proprietà.

Aigostar ha una cornice delicata, versatile ed elegante che si adatta a tutti i vari stili di arredamento. I suoi materiali versatili, testati e ignifughi sono testati e sicuri da utilizzare, e il timer ti permette di impostare il timer di accensione e spegnimento tramite l’app. L’interruttore ha anche un micro-interruttore interno di controllo per un controllo manuale.

Usa i comandi vocali e da remoto

L’interruttore Aigostar si connette tramite Wifi e può essere gestito con i comandi vocali e con operazioni remote tramite l’apposita APP. Puoi controllare un singolo interruttore oppure multipli, creando un comando “gruppi” nella app Aigostar. Connetterlo è davvero semplicissimo, e si fa in pochi secondi.

Cosa aspetti? Acquista l’interruttore WiFi Aigostar Domotica con controllo vocale a soli 10,80€ grazie all’incredibile sconto del 60% tramite coupon applicato su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.