Basta contare LE PECORE: Melatonina per sonni profondi

La notte, anche se sei esausto, ti metti a letto e non dormi? Prova l’integratore di melatonina Novanight Tripla Azione, naturalmente senza glutine e in offerta. Scopri di più.

Dormire è una delle azioni più naturali del mondo… ma cosa succede quando quest’azione così fisiologica non funziona più bene come un tempo? Il cambio di stagione, preoccupazioni, ansia, stress quotidiano e non solo possono influire sulla qualità del sonno e – di conseguenza – sulla qualità della tua vita. Per questo nasce l’integratore naturale Novanight Tripla azione. Efficace per l’addormentamento grazie alla presenza della melatonina, per i risvegli notturni grazie agli estratti di papavero della california e melissa, e migliora il tuo sonno con l’estratto di passiflora.

Basta assumere una compressa al giorno poco prima di andare a dormire, accompagnata da un bicchiere d’acqua. In poco tempo avrai una naturalissima sensazione di addormentamento e dormirai serenamente e senza risvegli notturni fino al giorno successivo. Naturalmente senza glutine e a rilascio rapido, non crea dipendenza ed è un vero toccasana.

Come agisce sul sonno NOVANIGHT

Novanight agisce su tutte e 3 le fasi del sonno in maniera super efficente grazie a:

Melatonina

Aiuta a ridurre il tempo necessario ad addormentarsi. Grazie alla nuova tecnologia di Novanight, la Melatonina viene rilasciata più rapidamente rispetto alla precedente formulazione di Novanight, entro 15 minuti dall’assunzione.

100% di origine vegetale, favoriscono la diminuzione dei risvegli notturni.

Di origine 100% vegetale, migliora la qualità del sonno.

Non attendere oltre: acquista subito l’integratore di melatonina Novanight Tripla Azione su Amazon, 100% di origine vegetale, nel suo maxi formato da 70 compresse a sole 20€. Oltre 2 mesi di sonni ristoratori.

