Indossa al polso il tuo assistente personale, grazie all’intelligenza del Huawei Watch GT 3

Huawei Watch GT 3 è lo smartwatch rivoluzionario per chi fa sport, o per chi tiene semplicemente a monitorare i suoi dati sanitari

La perfetta idea regalo per chi ama condurre uno stile di vita sano e regolare? Il Huawei Watch GT 3, ora in offerta su Amazon a soli 169,90€. Questo incredibile smartwatch farà sicuramente felice il tuo destinatario. Acquistalo ora con lo sconto del 26%, e risparmia.

L’elegante quadrante curvo da 42 mm realizzato in vetro 3D cattura la luce creando suggestivi effetti luminosi; la cassa con finitura lucida ha un design minimalista che si abbina ottimamente ai cinturini sofisticati per offrirti un look moderno e raffinato.

Funzionalità e dettagli di Huawei Watch GT 3

Con una carica completa, Huawei Watch GT 3 42 mm dura fino a 7 giorni, quindi sei completamente preparato per tenere traccia di ogni tuo allenamento e non perdere nessun controllo della salute. Inoltre, supporta la ricarica wireless, quindi puoi usare il tuo telefono per una ricarica inversa quando dimentichi il caricabatterie e dire addio all’ansia da durata della batteria.

Analizzando il tuo storico, Huawei Watch GT 3 è in grado di valutare le tue capacità motorie e, indipendentemente dal tuo livello, principiante o esperto, creare un piano di allenamento personalizzato e professionale per la tua corsa quotidiana o per prepararti alle gare, e fornirti una completa assistenza per il tracciamento delle tue sessioni di corsa. Questo dispositivo è compatibile con HarmonyOS 2 o successivo, Android 6.0 o successivo e iOS 9.0 o successivo.

Acquista il regalo perfetto per gli amanti del fitness e del benessere fisico. Approfitta dello sconto, per poter risparmiare ed acquistarlo a soli 169,90€.